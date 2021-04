Nona puntata piena di sorprese per il reality Mediaset. Dall’Isola dei Famosi se ne sono andati sia Brando Giorgi che Elisa Isoardi (per motivi di salute) ed in nomination sono finite Beatrice e Fariba. La nostra attenzione resta però sugli abiti e gli accessori dei vip in studio, vediamoli nel dettaglio.

La padrona di casa Ilary Blasi era bellissima ieri sera con l’abito drappeggiato rosa di Rhea Costa, marchio rumeno fondato dalla stilista Andrea Costantin (il prezzo è sui 1000 euro). Peccato per la scelta – inspiegabile – degli stivali quando un semplicissimo tacco nero sarebbe stato perfetto. Fanno parte della collezione Blade di Casadei e sul sito ufficiale del brand sono in vendita a 480 euro. L’orecchino maxi era come sempre di Bozart Bjoux. Scopriamo lo stile degli opinionisti dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi.

I look del cast dell’Isola dei Famosi di giovedì 15 aprile

La miglior vestita per noi è stata senza alcun dubbio Elettra Lamborghini in mini dress Saint Laurent e sandali verde scuro con rosa decorativa in tinta. Anche l’acconciatura naturale ed il make-up leggero sono stati azzeccati.

LEGGI ANCHE: Elisa Isoardi, prima e dopo l’Isola dei Famosi 2021: quanti kg ha perso (chedonna.it)

Iva Zanicchi ci aveva abituati a maglie over senza senso ma questa volta ha voluto stupire il pubblico con una trama più aggressiva e collana nera. Continua a sbagliare gli orecchini ed anche nel trucco cade sulla regola base di evidenziare o solo gli occhi o solo le labbra. Il miglioramento c’è quindi chissà come apparirà lunedì prossimo…

ISOLA DEI FAMOSI, Sorridi o glissa: Tommaso Zorzi di nuovo bocciato (#2) – YouTube

I nostri voti sono stati i seguenti:

3 glissate e 1 sorriso per Ilary Blasi

4 sorrisi per Elettra Lamborghini

3 glissate e 1 sorriso per Iva Zanicchi

4 glissate per Tommaso Zorzi

La delusione per l’outfit di Tommaso Zorzi è grande. Sembrava un portinaio, nel senso che pur essendo nel mondo dello spettacolo ed avendo quasi certamente degli esperti di stile ha indossato dei tristissimi pantaloni grigi da matrimonio anni Ottanta (od almeno io mi immagino fossero così) e delle scarpe nere altrettanto deprimenti. Non servono commenti per la camicia con ruches.

Confidiamo che nella prossima puntata i noti personaggi in oggetto facciano il possibile per guadagnarsi i preziosi sorrisi di “Sorridi o Glissa”.

Silvia Zanchi