Gli zaini rosa sono adatti soltanto alle bambine? Sciocchezze! Tantissimi brand stanno dimostrando che gli zainetti rosa, soprattutto trapuntati e pieni di dettagli dorati saranno un super trend della primavera – estate 2021.

Il rosa è uno dei colori che tutte amiamo indossare all’arrivo della bella stagione, soprattutto nel 2021, anno che vede i colori pastello come protagonisti assoluti delle nuove tendenze.

Mentre i colori pastello sbocciano sulle unghie delle ragazze di mezzo mondo ed entrano di prepotenza nei nostri armadi, pare che il rosa si sia diventato il padrone incontrastato della sezione accessori e, in particolare, degli zaini.

Il motivo è semplicissimo: da qualche anno abbiamo riscoperto la comodità degli zainetti, che sono praticissimi, lasciano libere entrambe le mani e non rovinano gli outfit con tracolle che stropicciano bluse e camicie.

Quale risultato c’era da aspettarsi, quindi, se non una coloratissima carica di zainetti color pastello, e rosa in particolare?

Zaini rosa per tutti i gusti: i modelli da cui lasciarsi ispirare

La similpelle rimane uno dei materiali migliori per una borsa da utilizzare tutti i giorni, in grado di resistere alle intemperie, ai piccoli incidenti e alle macchie accidentali. Per questo motivo, chi volesse andare sul sicuro potrà scegliere uno zainetto rosa in similpelle di piccole dimensioni, in grado di contenere però tutto lo stretto necessario per una giornata fuori casa.

Questo modello è in vendita su Amazon a un prezzo piccolissimo, ed è un modello che piacerà letteralmente a tutte.

Chanel ha lanciato ancora una volta una linea di borse caratterizzato dall’inconfondibile motivo trapuntato che è diventato un segno distintivo della maison. Se non si ha modo di acquistare una borsa di Chanel, si potrà almeno comprare qualcosa che richiami da vicino uno dei motivi che si può considerare un vero e proprio trend in fatto di accessori.

Questo zainetto, acquistabile su Amazon, presenta un delicato motivo trapuntato sulla tasca anteriore ed è fornito di un pratico portaspiccioli con borchie dorate che si appoggia al fianco della borsa come un grazioso charm.

Tutti i piccoli particolari in oro fanno di questo zainetto un modello molto elegante, ma non si può negare che abbia anche molta personalità!

Caratterizzato da tante piccole fibbie dorate, questo zainetto ha uno stile molto più classico rispetto ai precedenti: ricorda un po’ i vecchi zaini di cuoio che un tempo i bambini portavano a scuola, ma naturalmente in versione glamour e iper femminile. Largo 26 cm, questo modello può comodamente contenere un Macbook. Anche questo modello può essere acquistato on line.

Per chi desiderasse invece qualcosa di molto più contemporaneo, adatto alla frenetica vita di città e a un outfit professionale potrà indirizzarsi su questo modello.

Dotato di una praticissima tasca laterale in cui infilare e filare rapidamente il telefono, presenta anche una tasca anteriore dotata di cerniera e porta agganciato alla patta della tasca principale un ciondolo di plastica dura a forma di topolino.

L’interno è dotato di moltissimi scompartimenti di diverse misure, ognuno dei quali chiuso da una cerniera. La fodera, elegantissima, resistente e lavabile, rende anche l’interno di questo zainetto estremamente raffinato. Il prezzo? Meno di 50 Euro se lo si acquista on line.