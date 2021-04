Mara Venier: il botta e risposta con suo marito ci insegna che il vero amore esiste

Mara Venier e suo marito Nicola Carraro ci insegnano, attraverso il loro botta e risposta su Instagram, che il vero amore esiste ancora.

Mara Venier non ha mai nascosto di essere innamorata pazza di suo marito Nicola Carraro. I due, ormai, sono sposati da qualche tempo, ma continuano ad amarsi come se fosse il primo giorno in cui si sono incontrati. Facendo non solo sognare milioni di telespettatori che seguono ogni domenica la zia più amata d’Italia con la sua Domenica In, che ogni settimana si riconferma essere il programma più seguito della giornata, ma al tempo stesso facendo ben sperare che il vero amore esiste ed è palese mentre si guarda questa bellissima coppia.

Al momento però i due sono stati costretti a separarsi. Nicola, infatti, è partito per un viaggio, molto probabilmente di lavoro, e per questo motivo non può essere in questi giorno al fianco della sua Mara. Lei, sul suo profilo Instagram, non ha potuto fare a meno di confidare di sentirne profondamente la mancanza. Tant’è che ha pubblicato un suo scatto, tra gli ultimi post, e chiedendogli di tornare perché sua moglie è lì che lo aspetta e non vede l’ora di stargli di nuovo vicino.

Nicola ha prontamente risposto alla dedica di sua moglie, facendo sognare in primis lei ma anche tutto il loro pubblico che con affetto li segue. Ecco il botta e risposta di Mara Venier e suo marito che ci fa ben sperare che l’amore esiste davvero. A qualsiasi età.

Nicola Carraro, dedica speciale a Mara Venier: “Prima di tutto vieni sempre tu”

Mara Venier, come abbiamo avuto modo di anticiparvi, non ha potuto fare a meno di nascondere la mancanza che prova in questi giorni per il suo Nicola Carraro, pubblicando su Instagram uno scatto che lo ritrae di spalle mentre era intento a pescare: “Mi manchi, è ora di tornare da tua moglie“ ha scritto poi sul noto social fotografico e la risposta di lui non è tardata ad arrivare.

“Ho fatto tutto quello che dovevo fare” ha prontamente replicato. “Gli ultimi dettagli da sistemare e tra 7 giorni si riparte” ha poi scritto. “Prima di tutto vengono sempre mia moglie e miei affetti ha aggiunto, facendo emozionare in primis sua moglie e poi tutti gli utenti della rete che hanno avuto modo di poter leggere questo romantico scambio di messaggi a cui è seguita la romantica replica della zia più amata d’Italia: “Ti risposerei domani mattina, sappilo“ ha concluso lei.

Mara Venier e Nicola Carraro ancora una volta ci dimostrano che il vero amore esiste e che può arrivare a qualsiasi età.