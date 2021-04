Pio e Amedeo prendono in giro Gianni Sperti in diretta: lui spiazza tutti

Pio e Amedeo al debutto di Felicissima Sera non si sono risparmiati nei confronti di Gianni Sperti, ma come avrà reagito l’opinionista.

Pio e Amedeo ieri sera hanno debuttato sul piccolo schermo degli italiani con la prima puntata del loro show Felicissima Sera. I due, durante il coso del primo appuntamento su canale 5, hanno avuto ospiti di tutto rispetto, tra cui la regina indiscussa di canale 5, Maria De Filippi.

Maria, accettando l’invito del duo comico che in più di un’occasione ha avuto modo di poter ospitare durante la fase serale del suo talent show Amici, ha scelto di rispondere a tutte le loro domande, anche quelle più scomode. Come ad esempio, senza specificare se nella sua attuale relazione o in qualcuna precedente, ha mai tradito chi le stesse al proprio fianco e non solo. La moglie di Maurizio Costanzo ha risposto a tutte queste domande con il sorriso sulle labbra e mentre parlava dell’incredibile affetto che prova per i suoi amici a quattro zampe, il duo comico ne ha approfittato per prendere in giro Gianni Sperti.

I due hanno criticato i presunti ritocchini estetici a cui si sarebbe sottoposto e Maria, d’altra parte, lo ha sempre difeso, ma come avrà reagito il diretto interessato di fronte alle pungenti battute di Pio e Amedeo a Felicissima Sera?

Gianni Sperti reagisce allo sketch di Pio e Amedeo a Felicissima Sera

Pio e Amedeo, mentre mostravano le foto dei cani di Maria De Filippi, ci hanno rifilato qualche foto di Gianni Sperti, affermando ironicamente che si trattava di un esemplare di Sperti con il pelo lungo, aggiungendo poi una battuta pungente come sono sempre soliti fare.

“Comunque Gianni sta sempre a ristrutturarsi, ha approfittato del bonus 110%” hanno poi commentato e Maria ha prontamente risposto così:

LEGGI ANCHE –> Perchè Maria De Filippi conduce Uomini e Donne seduta sugli scalini

“Quanto siete cretini” ha esordito con il sorriso sulle labbra. “Gianni è un bravissimo ragazzo, una persona molto carina. Ed è pure pugliese come voi”” ha poi aggiunto. “Maria, guarda quelle sopracciglia, ad ali di gabbiano”, hanno rincarato la dose loro, che prima del debutto hanno preso di mira il pubblico di Barbara d’Urso. “Guardate che le ali di gabbiano vanno di moda” ha subito risposto lei. Ma come avrà reagito Gianni Sperti di fronte a queste battute in prima serata su canale 5? Ecco la sua reazione sui social durante il corso della puntata.

Grazie per aver reso questo appuntamento… una #FelicissimaSera! Pio e Amedeo vi aspettano venerdì prossimo, ovviamente su #Canale5 e su Mediaset Play Infinity! 😍 pic.twitter.com/5onPkCVjEh — Felicissima Sera (@FelicissimaTv) April 16, 2021

La reazione di Gianni Sperti alle battute di Pio e Amedeo non si è fatta di certo attendere. L’opinionista di Uomini e Donne ha ricondiviso sul suo profilo Instagram le battute che lo vedono protagonista, aggiungendo delle emoticon che sorridevano. Segno che non si è assolutamente offeso su quanto affermato sul suo conto. Gianni, ancora una volta, si dimostra essere una persona estremamente ironica e per niente permalosa.