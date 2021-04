Funerali Principe Filippo: dove è quando vederli, chi ci sarà

Quando saranno trasmessi i funerali del Principe Filippo e dove sarà possibile vederli? Tutte le info necessarie per seguire il triste evento.

Il 9 aprile ci ha lasciato il Principe Filippo. Il marito di Elisabetta II ha lasciato il mondo intero nello sconforto totale, in quanto proprio in questo periodo, in cui le sue condizioni di salute sembravano migliorare, nessuno si sarebbe mai aspettato una notizia del genere.

E’ comprensibile, quindi, la voglia del popolo, non solo quello britannico, di voler dare un ultimo saluto al Principe, volendo seguire la cerimonia del suo funerale.

Un funerale che sarà sicuramente diverso dal solito, visto che a causa della pandemia, e le dovute distanze di sicurezza, non può essere assolutamente aperto a tutti i cittadini, ma sarà eseguito a porte chiuse e con soltanto pochissimi dei suoi cari. Ma quando ci saranno i funerali del Principe Filippo? La cerimonia sarà svolta oggi, il 17 aprile alle 16:00, facendo riferimento all’orario nostrano mentre in Inghilterra, con cui abbiamo un’ora di differenza, saranno le 15:00.

Il tutto però avrà inizio, in realtà, ben 20 minuti prima al Castello dei Windsor per poi seguire una processione che guiderà il feretro del Principe presso la cappella a St. George. Ecco dove sarà possibile seguire il tutto e chi ne prenderà parte.

Il funerale del Principe Filippo sarà trasmesso in diretta dalla BBC in Inghilterra, mentre noi italiani potrebbe seguire il tutto attraverso le reti nazionali e private. La cerimonia, infatti, sarà trasmessa su Rai 1, canale 5 e Skytg24.

LEGGI ANCHE –> Morte Principe Filippo: chi sarà il prossimo sul Trono? Tutta la linea di successione

Gli ospiti che prenderanno parte al difficile momento, invece, non potranno essere più d 30. Tran questi, ovviamente, ci sono anche i fratelli William e Harry, ma la Regina Elisabetta li ha voluti distanti l’uno dall’altro per l’intera durata dei funerali.

Chi prenderà parte all’evento? Tra gli effetti più cari del Principe Filippo ritroviamo ovviamente sua maestà la Regina Elisabetta e i suoi quattro figli (Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo), William e Harry, come vi abbiamo già accennato. Peter Philips e Tim Laurence, rispettivamente figlio e marito di Anna, e David, figlio di Margaret.

A montage to commemorate the extraordinary life of The Duke of Edinburgh, made unique by its sheer breadth of experience, and the wartime generation he was part of.

With words by the Poet Laureate,

The Patriarchs – An Elegy. pic.twitter.com/rUr1cNi8lS

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2021