Fettabisco Cheesecake in vasetto: per uno spuntino goloso e leggero!

La Fettabisco Cheesecake in vasetto, perfetta per una colazione piena di energia o una pausa dolcissima con un dessert fresco e leggero.

La Fettabisco Cheesecake in vasetto è un dessert al cucchiaio golosissimo e semplice da preparare. Perfetto da gustare a colazione e fare il pieno di dolcezza e energia o da consumare a merenda.

Prepararla sarà davvero semplice e scoprirete che gli ingredienti utilizzati in questa ricetta sono sani, leggeri e adatti a chi non vuol attentare alla linea o a chi vive ogni giorno intensi allenamenti. La cremosità di questo dolce si deve infatti allo yogurt greco, un’ottima alternativa alle creme e alle classiche farciture super caloriche.

L’idea della cheesecake in vasetto è semplicemente superlativa e regala ad un dessert semplice quel tocco di ricercatezza che non guasta mai!

Fettabisco Cheesecake in vasetto: gli ingredienti e la ricetta per prepararla

La ricetta della Fettabisco Cheesecake in vasetto è della food blogger stella_cooking_traveller che l’ha creata partendo dalla sua grande passione per le ricette light:

“Voglia di un dolcetto? Siii?!? E allora prepariamoci una bella cheesecake in vasetto! Velocissima da preparare ed è anche senza cottura…la cheesecake in vasetto è ideale per uno spuntino super goloso oppure per una colazione che ti dà la giusta carica per affrontare al meglio la giornata….e indovinate? Il tutto in versione super light”

Preparare questa golosa cheesecake sarà semplice, veloce e anche divertente. Potrete cimentarvi nella preparazione di tante porzioni da servire in tavola per tutta la famiglia!

Gli ingredienti

“-fette biscottate q.b.

-yogurt greco 0 % grassi q.b.

-burro di arachidi q.b.

-latte q.b.”

Il procedimento

“Bagnare le fette biscottate nel latte e mettere il primo strato sul fondo del barattolo, mettere un cucchiaino di burro di arachidi sullo strato di fette biscottate ricoprire per metà con lo yogurt greco.. ripetere le stesse operazioni fino ad arrivare in cima al vasetto. Decorare la superficie a proprio piacere e la cheesecake al barattolo è pronta per essere degustata”