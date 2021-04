Ecco come sono le donne che rendono felici gli uomini, secondo la scienza

Come dovrebbe essere una donna per rendere felice un uomo? Se pensi che la risposta sia magra e bella, sei fuori strada.

Ogni donna è diversa e ha delle caratteristiche che la rendono unica e queste caratteristiche faranno innamorare qualcuno, non importa quanto sia alta, magra, bella e seducente.

Le donne in sovrappeso generalmente sono un pò insicure e temono di avere meno possibilità di attrarre gli uomini. Niente di più sbagliato, un recente studio ha messo in discussione lo stereotipo secondo il quale le donne magre sono più attraenti e desiderate dagli uomini.

Le donne curvy rendono gli uomini più felici, lo dice la scienza

Quando ci sono dei chili di troppo le donne perdono la consapevolezza del loro potere di seduzione e si sentono più insicure. Forse queste donne dovrebbero sapere che il sovrappeso non sempre gioca a sfavore. Se siete scettiche sappiate che è la scienza a confermarlo.

Sembrerebbe, care signore dalle curve generose, che queste curve rendano gli uomini più felici.

Contrariamente a quanto pensavate, una donna magra non attrae l’uomo più di una donna rotonda, anzi le curve renderebbero la relazione più duratura e il partner più felice, un buon motivo per smettere di maledire quei chili di troppo.

Lo studio che è giunto a questa conclusione è stato condotto dal Dipartimento di Psicologia dell’Università Nazionale Autonoma del Messico.

Secondo le conclusioni dello studio le donne curvy tendono ad essere più ottimiste e premurose nei confronti del partner, caratteristiche molto apprezzate dalla controparte. Lo studio ha dimostrato che le rotondità rendono le donne anche più calme e pazienti aspetti molto apprezzati nel contesto di una relazione duratura.

Questo studio ha analizzato la reazione degli uomini alla vista delle curve.

La vista dei fianchi larghi e della vita voluttuosa sembrerebbero attivare i sistemi di ricompensa neurale dell’uomo.

Questo fenomeno potrebbe avere un retaggio culturale. Meno di un secolo fa la donna generosa era una donna in salute a differenza della donna magra che era una donna con una pessima salute. In epoca rinascimentale i ritratti delle ninfe riconoscono alle curve maestosità e bellezza senza eguali, dal Rinascimento si sono susseguiti molti ritratti di donne in carne che nel periodo del dopoguerra sono diventate delle vere e proprie icone sexy, con le pin-up. All’epoca alla rotondità era associata la salute, la fertilità e la femminilità.

Sebbene recentemente il corpo longilineo e smagrito della donna sembra essere maggiormente favorito dalle riviste di moda, l’apprezzamento degli uomini per le rotondità è ancora evidente, basti pensare all’apprezzamento goduto da celebrità quali Monica Bellucci o Beyonce.

Lo studio ha fatto emergere un altro fatto anche un aspetto insolito che riguarda il fondoschiena femminile. Sembrerebbe che gli uomini apprezzino le donne dotate di una curva di 45,5 gradi dei glutei. I ricercatori che hanno analizzato i dati dello studio hanno notato che per molti uomini questo angolo indica che la donna è fertile ed anatomicamente perfetta. I glutei pronunciati permetterebbero alle donne di allattare meglio i figli senza incorrere in lesioni spinali.

I glutei non sono l’unica fonte di attrazione della donna curvy. Anche il seno è più generoso in caso di chili di troppo e conosciamo bene l’attrazione che esercita negli uomini il seno femminile. A proposito conosci già tutto quello che dovresti sapere sul tuo seno? Forse dovresti dare un’occhiata a questo articolo:11 cose che probabilmente non sai riguardo al seno

In conclusione vi abbiamo fornito tantissimi buoni motivi per amare le vostre forme, ovviamente non vi stiamo incoraggiando ad abbracciare l’obesità perchè questa nuoce alla salute, vi stiamo solo incoraggiando ad essere meno fiscali verso il vostro corpo e ad imparare ad amarvi di più.