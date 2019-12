11 cose che probabilmente non sai riguardo al seno

Il seno è un compagno di vita per le donne e una fissazione per la maggiorparte degli uomini. Scommettiamo che non conosci queste sue particolarità?

Gli uomini sono così attratti dal seno che spesso è la prima cosa che notano in una donna. Uno studio della Victoria University ha rivelato che gli uomini trascorrono più tempo ad osservare il seno rispetto a qualsiasi altra parte del corpo femminile. Sorprendente, no? Ma non sei alla fine delle tue sorprese! Ecco alcuni fatti che probabilmente non conosci riguardo al seno.

1 – Un altro studio ha dimostrato che il fatto che un uomo guardi il seno per alcuni minuti ogni giorno potrebbe migliorare la sua salute e persino la sua longevità.

2 – GoTopless è un’organizzazione americana che combatte per la libertà di mostrare il seno delle donne in alcuni spazi pubblici come spiagge e parchi. Organizzano anche manifestazioni a scopo di “sensibilizzazione”.

3 – Sheyla Hershey, una donna di origine brasiliana, detiene il record per la circonferenza toracica più grande del mondo. Ha dovuto ricorrere a un “upgrade” per raggiungere la dimensione “100 KKK”. Questo titolo rimane inaffidabile poiché ci sono voluti nove interventi chirurgici alla giovane donna per arrivarci.

4 – Il seno sinistro è generalmente leggermente più grande di quello destro, nonostante la differenza non sia quasi mai evidente. Tuttavia, non sappiamo ancora da dove provenga questa sproporzione.

5 – Gli inglesi detengono le coppe più grandi di tutta l’Europa. Più della metà delle donne ha una taglia “D” in questo paese. La Danimarca arriva al secondo posto, seguita dai Paesi Bassi. L’Italia, tuttavia, è in fondo alla classifica con il 68% della popolazione che indossa una taglia “B”.

6 – Un seno medio pesa circa 500 g. Sapendo che ogni seno rappresenta dal 4 al 5% della massa grassa nel corpo di una donna.

7 – Il tuo seno cambia con l’età. Può sembrare banale, ma il modo in cui cambiano potrebbe non esserlo. In effetti, durante la tua giovinezza, i seni sono composti da grassi, ghiandole e collagene. Man mano che invecchi, il collagene e le ghiandole si restringono, lasciando il posto al grasso, cambiando l’aspetto visivo del seno.

8 – L’aumento del seno è direttamente correlato al suicidio. In effetti, le donne che hanno protesi mammarie hanno tre volte più probabilità di suicidarsi! Si ritiene quindi che non sia la stessa procedura di cambiamento ad essere alla radice del problema, ma piuttosto il fatto che i candidati di protesi mammarie femminili hanno più probabilità di avere problemi psicologici.

9 – Le protesi mammarie possono anche salvarti dalla morte. Una donna israeliana è stata colpita da proiettili, ma è sopravvissuta perché i suoi impianti hanno impedito ai proiettili di raggiungere il suo corpo.

10 – L’aumento del seno è la chirurgia plastica più popolare negli Stati Uniti. Due milioni di donne hanno un seno finto in questo paese e la loro età media è di 34 anni.

11 – Una Hong Kong University offre una laurea in studi di reggiseno per la progettazione e la fabbricazione di questo intimo. I laureati hanno recentemente allestito una mostra in una convention appositamente creata per la lingerie.

