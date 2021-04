Il profilo Twitter di Ballando con le stelle retweetta un commento volgare scatenando la polemica: Milly Carlucci furiosa.

Scoppia il caso intorno al profilo Twitter di Ballando con le stelle dopo il retweet di un commento volgare che ha scatenato i commenti degli utenti e fatto, in poco tempo, il giro del web. Dopo essere stata informata dell’accaduto, Milly Carlucci, ideatrice e conduttrice dello storico programma di Raiuno, è intervenuto personalmente.

Su Twitter, Milly Carlucci non solo ha espresso la propria disapprovazione sull’accaduto, ma ha annunciato di aver affidato ai suoi referenti il compito di capire cos’è successo definendo il fatto “gravissimo e intollerabile”.

Milly Carlucci condanna il retweet del commento volgare sul profilo di Ballando con le stelle: “Seguirò fino in fondo gli sviluppi”

Il commento che è stato oggetto del retweet da parte del profilo Twitter di Ballando con le stelle è quello che vedete qui in alto. Un commento che, probabilmente, è stato condiviso per errore, ma che ha scatenato i commenti del popolo di Twitter. Il team di Ballando che gestisce il profilo ha eliminato il commento in questione che, però, aveva già fatto il giro del web.

Il fatto è stato così commentato da Milly Carlucci che è intervenuta sull’accadauto. Attraverso Twitter, la conduttrice di Raiuno ha fatto sapere di essere stata informata di tutto e di voler andare in fondo alla vicenda.

“Mi è stato appena segnalato che dall’account ufficiale Ballando con le Stelle è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e anche di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet in questione e che stanno procedendo a tutti gli accertamenti del caso. – ha continuato la padrona di casa di Ballando con le Stelle – Questo è un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi di questa storia”.

Il tweet con il commento è stato eliminato, ma gli screen stanno continuando a circolare. Sulla vicenda, Milly Carlucci e la sua squadra hanno già fatto partire tutte le verifiche del caso mentre sul web continua l’ilarità degli utenti.