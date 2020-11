By

Milly Carlucci piange in diretta a Ballando con le stelle 2020: la conduttrice non trattiene l’emozione. “Sono una mamma anch’io”.

Milly Carlucci piange in diretta a Ballando con le stelle 2020. E’ accaduto durante la semifinale del programma di Raiuno, in particolare durante il momento della sorpresa ai concorrenti. In pista, i vip ancora in gara hanno potuto ballare con una persona cara. Daniele Scardina ha ballato con la madre e, il lungo abbraccio tra i due, ha particolarmente emozionato la Carlucci.

Vedere la mamma di Daniele Scardina abbracciare il figlio ha tirato fuori le emozioni di mamma Milly che ha ammesso di essersi emozionata pensando al figlio che non vede da un po’ perchè vive all’estero.

Milly Carlucci piange a Ballando con le stelle 2020 per il figlio

La semifinale di Ballando con le stelle 2020 ha regalato forti emozioni per la presenza di persone care ai concorrenti. Alessandra Mussolini ha ballato con il figlio Romano, Tullio Solenghi con la moglie Laura, Paolo Conticini con la moglie Giada, Costantino Della Gherardesca con il cugino Barù, Gilles Rocca con la mamma così come come Daniele Scardina. Sorprese tutte molto emozionanti, ma l’incontro che ha particolarmente emozionato la Carlucci è stato quello tra Daniele Scardina e la madre.

Durante il lungo abbraccio tra la madre e il pugile, la Carlucci non ha trattenuto l’emozione. A notarlo è stata la giuria di Ballando con le stelle. “Si è commossa Milly”, hanno detto in giuria. La conduttrice di Raiuno, sempre molto riservata, ha provato a non mostrarsi con gli occhi lucidi, salvo poi aggiungere: “Mi sono commossa sì, anch’io sono una mamma”.

La Carlucci, mamma di Angelica Donati che lavora come manager e di Patrick, ha poi spiegato il motivo della sua commozione.

“Una puntata veramente molto emozionante! Mi sono commossa anche perché, ve lo devo dire, sono tanti mesi che non vedo mio figlio perché è all’estero. C’è il lockdown e non può rientrare in Italia”, ha aggiunto la conduttrice.



Un momento molto emozionante che ha fortemente commosso anche il pubblico di Raiuno. Solitamente molto discreta, stavolta la Carlucci non è riuscita a trattenere l’emozione tirando fuori i suoi sentimenti di mamma.