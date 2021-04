Jody Cecchetto, chi è il figlio del noto disk jockey Claudio

Jody Cecchetto, figlio del noto disk jockey e talent scout Claudio, ha 28 anni e sta facendo esperienza in radio e tv.

Tale padre, tale figlio. Jody Cecchetto, 28 anni, ha seguito le orme di papà Claudio ed è uno dei giovani protagonisti nel panorama musicale italiano. Lavora in radio e si è fatto anche apprezzare come presentatore. Il profilo è quello giusto: occhi profondi, sguardo da sognatore e passione per la console: nato dall’amore del noto disk jockey con Maria Paola Danna, ora si diletta nel mondo della televisione e nell’etere radiofonico.

Le potenzialità ci sono, come dimostra la sua presenza nella prima serata del mercoledì di Raidue. È fra i partecipanti di “Gioco Loco“, format musicale e di intrattenimento con Simona Ventura alla conduzione.

Jody Cecchetto carriera

Jody Cecchetto si è mostrato subito a proprio agio davanti alle telecamere: la sua dialettica spigliata e una certa dose di autoironia l’hanno portato immediatamente a fare breccia nel pubblico. Possiamo dire di avere a che fare con un vero e proprio talento, molto seguito anche in Rete: sui social vanta ben 313 mila follower.

Vita privata e Instagram

Le sue passioni sono in primo piano. In primis quelle amorose. Il ragazzo fa ormai coppia fissa con l’influencer Valeria Vedovatti, 18enne da un milione di follower sui social. Una storia d’amore post moderna a pane e Web. Gli ingredienti per fare la differenza, in tv, in radio e nella vita, ci sono tutti.