Il fantastico mondo delle verdure ci offre tanti rimedi di bellezza. Sai come preparare una maschera per il viso ai broccoli? L’effetto sulla pelle è strepitoso! Scopri subito di più.

Il benessere del corpo passa anche dalla cura della pelle. Dopo i 30 anni iniziano a comparire i primi segni del tempo. Molto dipende dalla genetica ma, con gli anni, la pelle perde progressivamente tono ed elasticità.

Si può fare molto con una skin care routine quotidiana. Il segreto sta nel sapere scegliere i prodotti giusti. Parliamo di crema viso da giorno e da notte, esfoliante, latte detergente, maschere e così via.

Bisogna fare attenzione anche ai trucchi. Ogni prodotto cosmetico è adatto ad un particolare tipo di pelle. Chi ha problemi di acne da lieve a moderata, per esempio, dovrà puntare su un fondotinta non comedogeno, per evitare di ostruire i pori.

Dalla natura arrivano vari rimedi per la cura della pelle, in particolare da frutta verdura. Forse non sai che, per una grana più liscia e compatta, puoi applicare una maschera viso ai broccoli. Si prepara in poche mosse.

Scopri come preparare una maschera viso ai broccoli

I broccoli sono ingredienti preziosi di tante ricette gustose. Ma sono anche un elisir di bellezza. Possono migliorare la qualità della pelle, rendendola più liscia, compatta e luminosa. Svolgono un’azione naturale rimpolpante, perfetta per pelli più mature.

La nostra proposta è una maschera viso ai broccoli. E’ ideale per proteggere la pelle dal freddo. Puoi prepararla in poche e semplici mosse. I risultati sono visibili subito, già dalle prime applicazioni. Puoi seguire un trattamento di 2 mesi, facendo una maschera ogni 20 giorni. Il tuo viso sarà più disteso, con una grana della pelle più compatta.

Ma passiamo dalle parole ai fatti e vediamo insieme come si prepara la maschera. Di seguito l’elenco degli ingredienti che ti occorrono.

un po’ di broccoli (una decina di cime orientativamente)

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

1 cucchiaio di latte di mandorle

Veniamo ora alla preparazione. E’ semplice e non ti porterà via molto tempo. Metti a bollire i broccoli. A cottura ultimata, lasciali raffreddare per il tempo necessario. Fatto questo, devi ridurli a crema compatta, quindi devi pestarli, magari in un mortaio, proprio come fai con il pesto.

Secondo step. Aggiungi ai broccoli il latte di mandorla e inizia a girare per amalgamare bene. Unisci poi l’olio e continua a girare, ancora per qualche minuto. Ottenuta una consistenza pastosa quanto basta e senza grumi, la tua maschera è pronta per essere applicata.

Stendi il preparato sul volto con movimenti circolari. Lo strato deve essere uniforme. Fatto questo, lascia in posa per circa mezz’ora. Trascorso il tempo, devi rimuoverla come faresti per qualsiasi altra maschera. Sciacqua con acqua tiepida ed abbondante ed asciuga il viso tamponando con un asciugamani, meglio se in cotone.

Il risultato sarà strepitoso. Avrai subito una pelle più luminosa e uniforme. I broccoli sono un superfood anche per chi ha capelli crespi e cerca un effetto lisciante. In questo caso bisogna acquistare l’olio di broccoli, da stendere su tutta la chioma e lasciare in posa per 15-20 minuti prima di risciacquare.

Se pensavi che i broccoli fossero perfetti solo da mangiare, ti sbagliavi. Ora sai che puoi usarli anche come alleati preziosi per la tua bellezza. Provare per credere!