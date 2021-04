Anna Tatangelo confessa su Instagram: “Non era poi così banale”

Anna Tatangelo sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad una confessione che non aveva mai fatto prima.

Anna Tatangelo, non di rado, sul suo profilo Instagram sceglie di rispondere alle domande dei suoi fedeli sostenitori, dando loro la possibilità di poterle chiedere qualunque cosa, nei limiti ovviamente, e lei soddisfa le loro curiosità.

Nelle scorse ore, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha scelto di rispondere ad un utente della rete che era curioso di sapere se in questo periodo, così complicato per il mondo intero, visto che la pandemia ha radicalmente cambiato le nostre vite, fosse riuscita a ritrovare se stessa. La cantante non si è tirata indietro ed ha prontamente replicato alla domanda posta, confidando che in questi mesi, in cui siamo stati costretti a trascorrere la maggior parte del nostro tempo in casa, è riuscita ad analizzare molti aspetti della sua vita, arrivando a dalle conclusioni che prima non sarebbe mai riuscita ad arrivare.

Anna Tatangelo su Instagram si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto, dove ha confidato per la prima volta di aver lavorato su stessa in questo periodo e di aver rivalutato molte cose che la circondano che prima tendeva a sottovalutare.

Anna Tatangelo alla riscoperta di se stessa: la riflessione su Instagram

Anna Tatangelo ha compreso, in questo periodo così complicato, di aver riuscito a rivalutare molte delle cose che la circondano, guardandole da un altro punto di vista. Riuscendo a capire che dopo di tutto parecchie cose o gesti quotidiani che sottovalutava non sono poi così banali. In particolar modo potendo riflettere lontana da quella che era la sua vita di prima, lontana dai palchi di tutt’Italia dove aveva l’opportunità di conoscere posti sempre diversi e persone pronte ad ascoltare le emozioni che vuole trasmettere con le sue canzoni.

“Sono riuscita a riscoprire me stessa anche per forza di cose” ha esordito la cantante. “Diciamo che con questa pandemia, sotto questo punto di vista, mi ha aiutato molto“ ha proseguito. “È un periodo che ti obbliga a stare di più a casa e a riflettere su tante cose e a concentrarti su cosa ti fa stare bene davvero e a dare il giusto peso e il valore alle cose“ ha poi ammesso. “Essendo tutto fermo la testa viaggia molto e ti ricorda com’era la vita da un anno e mezzo fa anche nelle piccole cose e non era poi così banale“ ha concluso. “Niente distanza. Niente coprifuoco e niente mascherine e soprattutto l’importanza di fare musica dal vivo e il contatto con le persone grazie alla musica“ ha aggiunto.

Anna Tatangelo ha riscoperto se stessa ed è pronta a mettere tutte queste nuove sensazioni nella sua nuova musica. In quanto, sempre sul suo profilo Instagram, ha confidato che a breve verrà rilasciato il suo nuovo singolo.