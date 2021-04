Se non pulite da diverso tempo il forno ed è molto sporco, non preoccupatevi, provate con trucchi efficaci per pulire il forno incrostato.

Il forno è sempre al centro della nostra attenzione, spesso ci scocciamo di pulirlo dopo aver cucinato, ma non è una buona idea, la risposta è facile. Se non c’è pulizia costante si rischia che con il passar del tempo, lo sporco si annida e di conseguenza sarà molto più difficile rimuoverlo. Potrebbe accadere che lo sporco accumulato nel tempo non possa garantire la corretta funzionalità del forno e non solo neanche la sicurezza igienica durante la cottura.

vogliamo darvi qualche piccolo trucco su come rimuovere lo sporco ostinato e come prevenirlo.

Come pulire il forno incrostato

Il forno è indispensabile per la cottura di alcune pietanze, ma capita a tutte di preparare il pollo al forno, che scoppietta ad alte temperature, rischiando di far sporcare le pareti e griglie. Per le griglie il problema è minore in quanto si tolgono e si puliscono con prodotti specifici e tornano come nuove, ma per le pareti del forno, la situazione si complica.

Il trucco sta nel pulire dopo ad ogni utilizzo del forno, non solo perchè lo sporco non si incrosta e così non c’è bisogno di troppo olio di gomito per rimuovere il tutto.

L’aceto di vino bianco è l’alleato numero uno in casa che non dovrebbe mai mancare. Infatti è molto utile per rimuovere lo sporco anche quello più ostinato. Il trucco sta nel far ammorbidire lo sporco che ormai è incrostato, che si sa che non potrebbe andare via con un pò si sapone e spugna, a meno che non strofinate energicamente. Ma tutto questo potrebbe essere controproducente perchè rovinereste le pareti del forno.

Accendete il forno a 180° e nel frattempo portate ad ebollizione una pentola con acqua e aceto. Solo quando il forno sarà bene caldo trasferite l’acqua in una teglia o ciotola del forno. In questo modo il liquido evaporerà ed andrà ad ammorbidire le incrostazioni più ostili. Adesso prendete una spugna morbida e pulite le pareti interne poi sciacquate con un panno in microfibra morbido bagnato con acqua. Solo adesso il vostro forno sarà pulito.

Ma un altro trucco è utilizzare il bicarbonato, dopo aver fatto evaporare bene acqua e aceto nel forno, basta mettere in una ciotola dell’acqua calda, sale e bicarbonato, che dovranno sciogliersi. Immergete una spugna morbida e pulite bene le pareti, poi procedete al risciacquo. Ricordate di far raffreddare un pò le pareti prima di pulire.

Ricordate di lavare anche la leccarda e la griglia con una soluzione cremosa a base di bicarbonato e sale. Mettete in una ciotola 2 cucchiai di sale grosso e di bicarbonato, unite un pò alla volta l’acqua. Fermatevi quando la soluzione diventa cremosa, ma non deve essere troppo liquida. Applicate su una spugna e pulite bene le griglie.

Evitate assolutamente di vaporizzare nel forno prodotti commerciali che hanno odori forti o sono troppo aggressivi. Potrebbero rovinare il forno, non garantendo una lunga durata e non solo potrebbero rilasciare odori troppo forti.

Ma sicuramente se pulite dopo ogni utilizzo il forno non solo garantirete una buona funzionalità dell’elettrodomestico, ma eviterete le incrostazioni.