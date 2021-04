Tutti sono sempre curiosi di come alcune star riescono a sfoggiare una forma fisica perfetta. Scopriamo che dieta seguono le star per perdere peso.

Un pò tutte siamo sempre affascinate dalla bellezza e forma fisica impeccabile delle star italiane e internazionali. Il più delle volte ci chiediamo cosa mangiano o non mangiano, oppure se seguono una particolare dieta dimagrante o che sport praticano. Si sa che per sfoggiare una forma fisica perfetta è necessario prestare attenzione all’alimentazione, cibi salutari, di stagione, poco calorici e soprattutto che forniscono il nutrienti giusti.

Se siete molto curiose delle star in particolar modo che dieta seguono per essere sempre in splendida forma, allora non vi resta che scoprirlo. Ecco la dieta delle star per perdere peso.

Dieta delle star per perdere peso: che alimentazione seguono

Sicuramente ogni star investe tantissimo sul proprio aspetto fisico, ma seguono sicuramente un regime alimentare particolare, studiato da nutrizionisti. E’ ben chiarire che chiunque voglia perdere peso deve affidarsi al nutrizionista o dietista che studierà un piano mirato e specifico per voi, quindi evitate le diete fai da te. Scopriamo adesso la dieta che seguono le star.

1-Beyoncé. L’abbiamo vista anche in forma smagliante dopo il parto, la star segue la dieta consigliata dal nutrizionista chiamata dei 22 giorni. Una dieta mirata che abolisce dall’alimentazione cibi industriali facendo spazio a verdure di stagione, cereali e legumi. Mangia regolarmente i pasti e va a letto la sera dopo 2 ore che ha cenato. Tutto ciò seguito da una regolare attività fisica.

2-Victoria Beckham. L’ex Spice girl, ha un fisico invidiabile nonostante le gravidanze, lei segue la dieta delle cinque mani. Assume ben 5 pasti con proteine, quantifica il tutto con il palmo della mano. Associa inoltre verdure alle proteine.

3-Gwyneth Paltrow. L’attrice si è trovata spesso al centro delle polemiche a causa della dieta che segue. Infatti come riportato dal Messaggero, il sito dell’attrice, “Goop” cercherebbe di spiegare come raggiungere ” il minor peso vivibile”, ma è preferibile sempre lasciarsi seguire dal medico e non fare dieta fai da te soprattutto quelle lette dal web. Inoltre ricordate che non è sempre è benefico per la salute dell’organismo, perdere in poco tempo i chili, rischiando non solo di stressarsi ma anche recuperare in poco tempo i chili persi.

4-Christina Aguilera. Segue la dieta colorata, o meglio dire arcobaleno, sceglie alimenti colorati che apportano tantissimi nutrienti, ma la dieta è stata studiata. Innanzitutto va precisato che ogni giorno assume cibi di un solo colore, ad esempio un giorno solo cibi, rossi, poi solo bianchi e così via. Il team che la segue le garantisce il giusto apporto di nutrienti.

5-Uma Thurman. Sfoggia un fisico perfetto e tonico, ma lei mangia principalmente cibo crudo, in particolar modo assume verdure prevalentemente crude e tanta frutta. Quando non può che cuocere le verdure, perchè non tutte si possono mangiare crude, pone attenzione alla temperatura di cottura. Infatti non supera mai i 30°, come ben noto a tutti la cottura prolungata fa perdere le sostanze nutritive ad alcuni alimenti.

6-Renee Zellweger. La star è conosciuta per la dieta Ice Diet, un’alimentazione mirata basta sui cubetti di ghiaccio da mangiare come spezza-fame. Se volete approfondire questa dieta, avete tanta curiosità a riguardo, cliccate qui e lo scoprirete. Assumendo cibi freddi determina un’abbassamento della temperatura del corpo e di conseguenza l’organismo va a bruciare più calorie per ritrovare l’equilibrio termico. Ma è necessario prestare attenzione a non andare incontro a congestioni, quindi seguite sempre il consiglio del medico.

7-Reese Witherspoon. Segue la dieta dei bambini, nel senso che assume omogeneizzati, quindi la sua alimentazione prevede durante l’arco della giornata un solo pasto solido e tutti liquidi, visto che assume omogeneizzati.

8-Marilyn Monroe. Tutti sono sempre stati curiosi della dieta di Marilyn. Lei era molto attenta alla linea spesso anche troppo rigida con se stessa, pur di raggiungere gli obiettivi. Di solito iniziava al mattino con un frullato di uova crude e latte caldo, ma poi digiunava a volte a pranzo, ma la sera si concedeva un gelato.

9-Madonna. La dieta che segue è quella macrobiotica, che non tutti sanno ma è un regime alimentare molto rigido. La cantante assume principalmente 3 alimenti, il tofu, la soia e le alghe marine, ma rinuncia a carne, pesce e uova.

10-Greta Garbo. Segue la dieta di Gayelord Hauser, che negli anni ’30 era molto famosa in quanto il rigido regime alimentare prometteva tra le star giovinezza e lunga vita. Infatti a Greta erano concessi pochissimi cibi poco salutari.

Ricordate che sono solo curiosità, affidatevi sempre al vostro nutrizionista per intraprendere qualsiasi dieta.