Martedì Look of the Day: fantasie alla riscossa!

Siete stanche dei soliti abbinamenti monocolore? Ecco a voi la soluzione! Per questo Look of the Day del martedì parleremo di…fantasie! Quali saranno di tendenza? Scopriamolo insieme!

In questo Look of the Day proveremo a sperimentare nuovi outfit, utilizzando fantasia e creatività! E per farlo utilizzeremo proprio le…fantasie! A volte una semplice t-shirt a righe può rendere un look più accattivante e strong, ma se usate male, possono creare invece confusione, non valorizzando la nostra fisicità. Quindi vediamo quali saranno le fantasie più trendy della stagione e come abbinarle al meglio!

Fantasie alla riscossa! Creiamo insieme il Look of the Day del martedì utilizzando le fantasie più trendy del momento!

Quando proviamo a creare dei look utilizzando dei capi con delle fantasie siamo sempre molto scettiche, spesso con la scelta della fantasia stessa. Altre volte, anche se abbiamo appena acquistato un capo multi color che in negozio ci ha fatto perdere la testa, una volta arrivato il momento di indossarlo l’insicurezza prende il sopravvento e ripeschiamo dal nostro armadio capi a tinta unita, quasi sempre neri.

Non abbiate paura, le fantasie possono indossarle tutti! Ma nel modo giusto! Scegliamo insieme le fantasie più trendy della primavera 2021 e vediamo come creare degli outfit che facciano al caso nostro!

Quali sono le fantasie che non possono assolutamente mancare nel nostro armadio di questa primavera, e non solo ? Semplice: animalier, righe, floreale.

fantasia animalier : questa fantasia, se abbinata in maniera esatta, può risolverci tantissime situazioni. Da prediligere il maculato , ma con la stampa molto piccola, oppure lo zebrato . Se siete alle prime armi con queste fantasie e non vi sentite a vostro agio a portare un capo così vistoso, optate o per gli accessori , oppure per una giacca . Utilizzate ad esempio una bella giacca con stampa animalier , una t-shirt o blusa bianca , e un pantalone nero , per creare contrasto.

: questa fantasia, se abbinata in maniera esatta, può risolverci tantissime situazioni. Da prediligere il , ma con la stampa molto piccola, oppure lo . Se siete alle prime armi con queste fantasie e non vi sentite a vostro agio a portare un capo così vistoso, optate o per gli , oppure per una . Utilizzate ad esempio una bella con stampa , una o , e un , per creare contrasto. fantasia a righe : questa fantasia sarà sempre un classico, non passerà mai di moda, proprio a causa della sua versatilità. Ma come sceglierla? Se optiamo per una maglia a righe , queste devono essere piccoline e orizzontali . Questa tip sarà comodissima per coloro che hanno un seno più prosperoso, poiché le righine non andranno otticamente ad evidenziare . Per i pantaloni invece vige la regola opposta: verticali e grandi , in modo da slanciare il più possibile le gambe e la figura. Per il colore il classico bianco e nero va più che bene, ma se avete voglia di sperimentare, usate i colori moda di quest’anno: scegliete fantasie a righe con colori come l’arancione, il verde, il lilla o l’azzurro!

: questa fantasia sarà sempre un classico, non passerà mai di moda, proprio a causa della sua versatilità. Ma come sceglierla? Se optiamo per una a , queste devono essere e . Questa sarà comodissima per coloro che hanno un seno più prosperoso, poiché le andranno otticamente ad . Per i invece vige la regola opposta: e , in modo da il più possibile le gambe e la figura. Per il colore il classico e va più che bene, ma se avete voglia di sperimentare, usate i di quest’anno: scegliete fantasie a righe con colori come l’arancione, il verde, il lilla o l’azzurro! fantasia floreale: terza ma non meno importante è la fantasia floreale. Prosegue questo must delle fantasie che ha impazzato già l’estate scorsa. Proviamo magari a cambiare il capo: invece che optare per una camicia o maglia a fiori, scegliamo una gonna, o ancora meglio un long dress!

E adesso tocca a voi! Create il vostro abbinamento preferito usando una delle fantasie moda della primavera 2021! Siate uniche con la guida di stile firmata CheDonna!

Emanuela Cappelli