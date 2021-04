Il sogno di molte può essere un problema per altre. Un seno particolarmente grande non sempre è una fortuna e di certo non è così facile da gestire nei look di tutti i giorni. Scopriamo come è meglio vestirsi se si ha un seno prosperoso.

Avere un seno abbondante è bello ma comporta impegno sia per la cura fisica che nel trovare gli outfit più adatti. Riguardo ai look iniziamo con il dire cosa bisogna assolutamente evitare: maglie con righe orizzontali, capi con fantasie sgargianti sul petto, camicie con le rouches, top con spalline sottili (per contrasto fanno apparire un seno ancor più grande di quanto sia già), collane vistose, dolcevita in maglina – che danno l’effetto di un “blocco unico” e t-shirt a mezze maniche. Vediamo di seguito alcune idee primaverili adatte alle più formose.

Alcune idee per sentirsi easy se si ha un seno grande

L’ideale è scegliere maglie con scolli larghi, a “u” o a barchetta come quella proposta da Ralph Lauren in giallo (disponibile in altri quattro colori sul sito ufficiale del brand). Costa 129 euro, è in cotone ed ha il classico motivo a trecce oversize.

Di Sisley (45,95 euro) l’opzione maglia con scollo quadrato, altra alternativa che evidenzierà il décolleté senza però apparire eccessive. Le maniche lunghe, anche in questo caso, rendono nell’insieme più eleganti.

Nella scelta degli abiti meglio puntare su scolli incrociati come quello nella foto seguente di Guess. In misto viscosa, ha uno spacco sul davanti, è regolabile ed il prezzo è di 109,90 euro. Si apparirà così morbide e chic. Per il resto meglio che le forme siano ben definite.

Come insegna l’attrice Christina Rene Hendricks l’effetto pin-up non passa mai di moda. Per questo è una buona idea optare per vestiti che sottolineino il punto vita creando una sorta di forma a clessidra che vi renderà terribilmente attraenti. E’ firmato da Molly Bracken il modello stretto sopra con scollo squadrato – come la maglia di Sisley nella terza foto – ed è anche scontato del 30% quindi si trova a 69,95 euro. La zip è sul retro ed il colore è perfetto per l’estate. Da notare il taglio largo alle spalle, altra caratteristica fondamentale per il nostro obiettivo.

Ovviamente è fondamentale un reggiseno che sostenga bene e sia al contempo comodo da portare ma per questo non esistono consigli. Ognuna si conosce come nessun altro e credo che si tratti di qualcosa da scegliere e provare dal vivo in un negozio specializzato con distanziamento si ma anche con quel contatto umano che nel web non si trova.

Silvia Zanchi