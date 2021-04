Giulio Berruti si vaccina, il web: “Perché un under 40 lo ha potuto fare?”. La risposta

Giulio Berruti si vaccina contro il covid e pubblica la foto su Instagram. Il web: “Perché un under 40 lo ha potuto fare?”. Ecco la risposta.

Giulio Berruti si è vaccinato contro il covid e ha pubblicato la foto su Instagram. Nello scatto condiviso sul famoso social networko, l’attore si mostra sereno e rilassato pur facendo intravedere solo gli occhi avendo il resto del viso coperto dalla mascherina.

La foto del vaccino di Giulio Berruti è stata accolta favorevolmente dai suoi followers. Tra i tanti commenti, però, sono spuntati quelli di alcuni utenti che hanno chiesto a Berruti come mai sia stato vaccinato pur essendo un under 40. La risposta non è tardata ad arrivare da parte di altri fans.

Giulio Berruti si vaccina: l’attore è un dentista

“Prima dose fatta, vaccinatevi senza paura”, ha scritto Giulio Berruti nella didascalia che accompagna la foto che vedete qui in alto. L’attore, poi, rispondendo alla domanda di un utente, ha spiegato di aver fatto il vaccino Astrazeneca. Le parole e la foto dell’attore hanno conquistato il gradimento dei fan che hanno applaudito la scelta di vaccinarsi e il suo invito a farlo.

Tuttavia, qualche utente si è anche chiesto come mai Berruti sia stato vaccinato pur avendo 36 anni. “Son contento per te Giulio, ma come mai un under 40 non medico o insegnante lo ha potuto fare?”, ha chiesto un utente.

“E’ anche un dentista, ha uno studio a Roma“, ha risposto un altro utente soddisfando la curiosità del primo signore. Giulio Berruti, infatti, oltre ad essere un attore, è anche un dentista.



“Per chi non lo sapesse, mentre lavoravo come attore per pagare le mie spese, ho studiato come dentista per 11 anni, e ho preso una specializzazione in ‘estetica del sorriso e ortodonzia’. Lavoro ancora come dentista tra i vari film per rimanere aggiornato e consapevole di come le tecniche si stanno evolvendo. Queste sono immagini del mio lavoro su alcuni dei miei pazienti”, ha scritto sui social Berruti come fa sapere Gossip.it.



La stessa domanda, alcune settimane fa, era stata rivolta anche a Francesca Ferragni. La sorella di Chiara aveva pubblicato una foto scattata mentre si vaccinava condividendola poi sui social e scatenando le domande dei fans che si chiedevano come mai fosse stata vaccinata. Anche nel caso di Francesca Ferragni, la risposta è nel suo lavoro: esattamente come Giulio Berruti, anche Francesca Ferragni è una dentista.