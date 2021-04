Terrance Miguel Hay di Ciao Darwin chi è: età, altezza, carriera, vita privata

Terrance Miguel Hay chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata del Padre Natura di Ciao Darwin.

Nome: Terrance Miguel Hay

Età: 27 anni

Data di nascita: 1994

Segno zodiacale: dato non disponibile

Professione: Modello

Luogo di nascita: Città del Capo

Altezza: dato non disponibile

Peso: dato non disponibile

Profilo Social: Instagram

Terrance Miguel Hay vita privata

Non si hanno moltissime informazioni riguardo la vita privata di Terrance Miguel Hay. Quello che possiamo rivelarvi è che è molto legato alla sua famiglia. Tant’è che non di rado sul suo profilo Instagram è possibile vedere qualche scatto che lo mostra accanto ai membri della sua famiglia. Per quanto riguarda la sua formazione, invece, ha studiato al liceo de la Grey High School. La scuola è un istituto maschile inglese che si trova in Sudafrica, precisamente a Port Elizabeth. La struttura è una delle più famose e antiche del post, che è in grado di garantire un’ottima formazione per quanto riguarda le discipline come il rugby o l’hockey.

Per quanto riguardo la sua vita sentimentale, invece, Terrance è fidanzato con la modella Carolyn Jannice Brohpy. Entrambi sono bellissimi ed innamoratissimi e non è difficile capire il motivo per cui insieme formano una delle coppie più belle del panorama della moda.

Terrance Miguel Hay carriera

Terrance è noto al pubblico del piccolo schermo nostrano per aver ricoperto il ruolo di Padre Natura a Ciao Darwin, nella puntata che vede sfidarsi le donne mature contro quelle più giovani.

Oltre a questo ha una carriera attiva nel mondo della moda ed in passato, come dimostrato in svariate occasioni sul suo profilo Instagram, ha posato anche per la rivista Men’s Health. Grazie alla carriera che ha scelto di intraprendere, ha potuto giocare molto con i suoi look.

Tant’è che spesso e volentieri ha scelto di accorciare i suoi capelli. O nel caso della puntata di Ciao Darwin a cui ha preso parte ha deciso di sfoggiare un taglio decisamente più lungo. Che richiama, in un certo senso, gli uomini del passato. Un’acconciatura decisamente in linea con il personaggio che è stato chiamato a rappresentare: un uomo rude, che incalza alla perfezione e che ha fatto sognare milioni di telespettatori che non vedono l’ora di rivederlo in azione questa sera grazie alla replica che Mediaset ha deciso di rimandare in onda grazie al successo ottenuto dallo show di Paolo Bonolis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Terrance Miguel Hay (@terrancehay)

Terrance Miguel Hay, il padre natura di Ciao Darwin, è pronto ad incantare ancora una volta il pubblico del piccolo schermo.