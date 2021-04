Diego Bianchi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Diego Bianchi, noto conduttore televisivo italiano, ha portato l’approfondimento giornalistico nel venerdì di La7 con “Propaganda Live”.

Accento romano, sorriso spontaneo, spiccate capacità comunicative e grande passione per il giornalismo: Diego Bianchi, in arte Zoro, è tutto questo e anche di più. Presenza fissa nel venerdì sera di La7 con “Propaganda Live”, la trasmissione di approfondimento giornalistico da lui condotta e ideata con la collaborazione di Andrea Salerno e il vignettista Marco D’Ambrosio (altrimenti noto come Makkox).

Il noto conduttore e cronista è stato spesso al centro di importanti inchieste che hanno saputo raccontare al meglio l’Italia nella sua quotidianità. Corretta informazione e intrattenimento al servizio del pubblico: ha iniziato a farlo sulla Rete, Zoro, con il proprio format – rispolverato in versione televisiva durante la prima e la seconda fase della pandemia – “Tolleranza Zoro” in cui riesce a catturare i momenti particolarmente importanti del racconto giornalistico settimanale.

Nome: Diego Bianchi

Età: 51 anni

Data di nascita: 28 ottobre 1969

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: conduttore televisivo

Altezza:176 cm

Peso: 69 Kg

Profili social: Facebook, Instagram, Twitter

Diego Bianchi carriera

Video che l’hanno portato su Raitre nel 2013 con Gazebo, successivamente è arrivato Gazebo social: contenitore di informazione in cui si commentava l’informazione con “pillole” d’ironia e sagacia. Poi, nel 2017, l’arrivo a La7 al fianco di Andrea Salerno e Marco D’Ambrosio. I complici di sempre. Tanti altri personaggi lanciati, come il tassista Mirko Matteucci, in arte Missouri 4, o il ritorno di Memo Remigi sul piccolo schermo. Personalità trovate e ritrovate grazie alla professionalità di un gruppo affiatato.

Vita privata e Instagram

Diego Bianchi nel privato è molto riservato: qualcosa è possibile intuire grazie ai social network. Presente su Twitter, Facebook e Instagram. La quantità di follower è in continuo accrescimento, così come il consenso che riesce ancora a riscuotere nonostante il tempo e le diverse modalità di televisione che ha proposto. Sembrerebbe essere sposato con Michela Tassistro e ha una figlia, Anita, nata nel 2003.