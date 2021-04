I coltelli non si regalano, se vuoi donarli a qualcuno devi chiedergli una moneta in cambio, conosci l’origine di questa superstizione?

Le superstizioni riguardano molto spesso i regali. Tra i regali che non andrebbero assolutamente mai fatti ci sono i coltelli. Scopri perché regalare i coltelli porta male.

Perché regalare coltelli porta male?

Solitamente quando ci regalano dei coltelli diamo una monetina in cambio, è una risposta scaramantica alla superstizione che narra che regalare coltelli porti male.

Regalare un set di coltelli ad una coppia che decide di andare a vivere insieme o ad uno chef provetto sembra essere un’ottima idea regalo, ma sarebbe meglio evitare perchè intorno a questa usanza aleggiano molte superstizioni che si ergono sul simbolismo del coltello.

Il coltello è un oggetto che dall’antichità viene associato al potere. La sua forma è un inno alla virilità per cui nel tempo il coltello è diventato il simbolo del potere del capofamiglia.

Nel tempo però il coltello è divenuto anche oggetto di una diffusa superstizione e non è l’unico oggetto di superstizione dell’industria delle posate. Il coltello si dice che porti sfortuna se regalato e che pertanto non andrebbe mai donato.

Si dice che i coltelli portino dolore e litigi, anche le forbici sono nella stessa lista e si dice che spezzino i legami.

Ma qual é l’origine di questa superstizione?

Una prima ipotesi sottolinea che il coltello, in quanto oggetto di potere, non può essere donato senza una ragguardevole considerazione, soprattutto nel caso in cui sia particolarmente prezioso.

Una seconda ipotesi si lega all’utilizzo del coltello che è quella di tagliare. Quindi il coltello regalato potrebbe tagliare il legame tra chi lo dona e chi lo riceve, quindi recidere i legami d’amore o di amicizia tra le due persone.

Se proprio non puoi fare a meno di regalare un coltello dovrai chiedere a chi lo riceve di pagare un corrispettivo simbolico, basta anche una monetina.

Tra gli oggetti che non andrebbero mai regalati per via del malaugurio ad essi associati ci sono inoltre: