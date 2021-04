Anticipazioni Isola dei Famosi, in arrivo 5 nuovi concorrenti: chi sono

L’Isola dei Famosi non smette di allargare il proprio cast. Riccardo Signoretti su Nuovo Tv ha annunciato l’arrivo di 5 nuovi concorrenti.

L’Isola dei Famosi era partito, qualche settimana fa per l’esattezza, con un cast bello corposo, ma i naufraghi hanno un po’ deluso le aspettative non solo del pubblico del piccolo schermo ma anche della padrona di casa Ilary Blasi. Il motivo?

I primi concorrenti ad aver perso il televoto, a cui è stata data la possibilità di poter continuare il proprio percorso in Honduras, hanno prontamente rifiutato tale offerta, preferendo tornare a casa. Il tutto è successo dopo nemmeno qualche giorno dall’inizio del programma, lasciando spiazzati un po’ tutti. Per questo motivo la produzione è subito corsa ai ripari, facendo approdare Andrea Cerioli, che è stato poi seguito da altre due concorrenti, Isolde Kostner e Beatrice Marchetti.

Il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, svela però che i nuovi ingressi non sono finiti. In quanto a breve faranno la nuova comparsa ben 5 nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi. Pronti a conoscere i loro nomi?

Chi sono i 5 nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi

Le prime due concorrenti sembrano essere Emanuela Tittocchia, che non ha mai nascosto di voler provare quest’esperienza, e Manuela Ferrera, che sul suo profilo Instagram ha confermato il suo sbarco in Honduras. Le due potrebbero creare scintille durante il loro percorso all’Isola dei Famosi. Il motivo? Hanno un ex fidanzato in comune: Biagio D’Anelli, opinionista di Barbara d’Urso e Federica Panicucci.

Oltre a loro due, spunta anche il nome di Rosaria Cannavò, ex meteorina, che non sembra avere alcun legame di parentela con Rosalinda Cannavò, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ma vediamo insieme che cosa scrive Riccardo Signoretti:

“Mi dicono che Rosaria Cannavò sarà una prossima concorrente dell’Isola dei Famosi. Poi mi parlano di due ragazzi, cognomi D e V, che non nomino perché non li ho mai sentiti nominare”.

Sul web ovviamente, a cui non è sfuggito il gesto che potrebbe costare la squalifica ad Angela Melillo, non sono mancate le prime ipotesi e sono convinti che D sia Matteo Diamante, che ha preso parte ad Ex On The Beach Italia e all’ultima edizione della Pupa e il Secchione, di conseguenza quindi conoscenza anche la bionda Miryea Stabile, che si trova sull’Isola Esperanza.

Una nuova naufraga aspira già ad essere la nuova leader, mentre su Playa Esperanza ci si lascia andare a commenti sugli altri naufraghi… Nuove fazioni in arrivo? Chissà… #Isola 🏝👇https://t.co/yNoJr1mRd5 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 7, 2021

Il cast dell’Isola dei Famosi 2021 sembra allargarsi sempre di più e il pubblico del web ha iniziato a protestare visto che in quest’edizione non sembrano esserci concorrenti eliminati.