Gossip e spettacolo: le 5 top news dell’8 aprile da Barbara d’Urso a Wanda Nara

Le migliori news di gossip e spettacolo le trovi solo su CheDonna e con il Tg Pettegola: da Barbara d’Urso a rischio a Wanda Nara stanca.

Ti sei persa le ultime notizie relative al gossip e al mondo dello spettacolo? Niente paura! Il Tg Pettegola è pronto ad aggiornarti sui migliori avvenimenti della giornata relativi alla cronaca rosa nostrana e tra questi non poteva di certo mancare uno spazio, anzi più di uno, ad una delle regine di canale 5: Barbara d’Urso.

La bella conduttrice partenopea è la protagonista di ben due gossip della giornata. Il primo riguarda la sua carriera. Secondo recenti indiscrezioni, infatti, Barbara sarebbe a rischio in casa Mediaset. In quanto si mormora che l’azienda voglia chiudere in maniera definitiva Live Non è la d’Urso e far condurre lo spazio della domenica pomeriggio a qualche altra sua collega ed è spuntato il nome di Elisa Isoardi, ma per avere maggiori informazioni a riguardo ti invitiamo a vedere il nostro tg che trovi in fondo all’articolo.

Sempre Barbara, tra l’altro, è stata la protagonista di alcune dichiarazioni rilasciate da Tommaso Zorzi che, pronto a debuttare come conduttore su Mediasetplay, ha spiegato il motivo per cui non è mai stato ospite dei suoi salotti televisivi, ma non solo.

Le migliori notizie di gossip e spettacolo di CheDonna: il TG Pettegola



Rimanendo in casa Tommaso Zorzi, per quanto riguarda il mondo del gossip e spettacolo, si passa ad uno spazio dedicato all’Isola dei Famosi. Non è sfuggito agli occhi degli utenti della rete, ma anche dei nostri lettori che commentano con noi la messa in onda, il gesto di Elisa Isoardi che insieme ad Angela Melillo, durante la prova ricompensa, ha violato il regolamento. La produzione sceglierà di optare per la squalifica o darà una punizione più leggera? Staremo a vedere.

Dall’Isola passiamo alla scuola più famosa d’Italia, quella di Amici di Maria De Filippi. Il talent show è arrivato alla sua ventesima edizione e tra le concorrenti più apprezzate e criticate dal pubblico del piccolo schermo troviamo la ballerina Rosa Di Grazia. Lorella Cuccarini, la sua maestra durante il corso di quest’avventura, ha rotto il silenzio sui social, rivelando che cosa si sono dette una volta che si è spenta la luce delle telecamere.

Per ultima, ma non per importanza, c’è Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram in merito alla difficoltà di seguire i suoi figli con la DAD, rivelando di non avere nemmeno il tempo per potersi pettinare o di guardarsi allo specchio.

Queste sono le migliori notizie del Tg Pettegola, ma vi invitiamo a visionare il video completo per avere tutti i dettagli sui gossip nostrani.