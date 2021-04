Gilles Rocca: il romantico gesto per la fidanzata prima dell’Isola dei Famosi

La fidanzata di Gilles Rocca, Miriam Galanti, ha rivelato il romantico gesto che lui le ha dedicato prima di partire per l’Isola dei Famosi.

Gilles Rocca è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. A passare inosservate di fronte all’occhio del pubblico del piccolo schermo, non sono state soltanto le sue doti fisiche, ma anche la grinta e la forza messe durante il corso di quest’esperienza che hanno prontamente fatto colpo.

In queste settimane, però, non è ancora trapelato un altro lato di Gilles, quello sensibile e romantico, che almeno per il momento non ha voluto mostrare all’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5, ma a raccontarlo al pubblico ci ha pensato la sua fidanzata Miriam Galanti che intervistata da Novella 2000 ha rivelato il romantico gesto che lui le ha dedicato prima di parte per quest’esperienza.

Isola dei Famosi: Miriam Galanti parla del suo rapporto con Gilles Rocca

La fidanzata di Gilles Rocca, Miriam Galanti, ha raccontato che poco prima di partire si è tatuato la parola “respect” in suo onore. Un gesto fatto proprio per farle comprendere quanto sia importante per lui e che per questo motivo non le mancherà mai di rispetto, portandola dentro al suo cuore durante il corso di quest’esperienza all’Isola dei Famosi.

“Poco prima di partire Gilles, guardandomi fisso negli occhi, mi ha detto: ‘La mia essenza sei tu! Rispetto la mia anima come rispetto te“ ha esordito la Galanti, raccontando quest’inedito retroscena sul suo compagno, che di recente è stato criticato da Elettra Lamborghini. “Questo tra noi è stato un momento molto romantico. Ma non è finita qui, adesso viene il bello… Mentre chiacchieravamo si è alzato di botto e ha esclamato: ‘Miriam, tra un po’ chiude il supermercato, devo andare… Dopo un’ora è tornato. Mostrandomi il polso ho visto che si era tatuato la parola ‘respect’. Sono rimasta senza fiato. Gilles fa cose incredibili”. ha raccontato, senza nascondere di essere rimasta profondamente colpita da tale gesto.

In molti, vedendoli così innamorati, si chiedono se dopo la fine del percorso di Gilles all’Isola, i due decideranno di convolare a nozze. Miriam Galanti ha però smontato le fantasie dei fan, affermando di non credere nel matrimonio.

“Non credo nel matrimonio in pompa magna. Se si intraprende un percorso di vita insieme, non c’è bisogno di farsi una promessa solenne di eternità. Penso che le persone si debbano scegliere ogni giorno. Gilles ed io stiamo insieme da dodici anni, sposarci non è una nostra priorità” ha chiarito.

Nuovi arrivi e nuove alleanze: cosa accadrà oggi durante il daytime? 😏 #Isola 🏝 pic.twitter.com/JrhLv4wTKs — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 7, 2021

Anche se matrimonio, ma con gesti così romanici come quello fatto prima della partenza, Gilles Rocca e Miriam Galanti si confermano essere una delle coppie più solide dello showbiz.