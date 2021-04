Vuoi mantenere il tuo viso sempre giovane? Scopri quali sono gli esercizi giusti da fare ogni giorno.

Chi ha a cuore la propria bellezza sa bene come con il passare del tempo, si vada necessariamente incontro a delle variazioni che spesso hanno a che fare con l’elasticità della pelle.

Per fortuna, ormai da qualche anno è sempre più in voga la ginnastica facciale. Una serie di esercizi da compiere ogni giorno per migliorare il micro circolo della pelle e per renderla più tonica. Il bello è che si tratta di mosse semplici e che è possibile mettere in pratica ogni giorno anche mentre si guarda la tv.

Come rendere la pelle del viso più bella con poche e semplici mosse

Per apparire e sentirsi più belle a volte non servono chissà quali strategie. Nel caso della pelle del viso, ad esempio, ci sono esercizi semplici e che è possibile fare ogni giorno ma che alla lunga possono fare la differenza. Scopriamo i più importanti.

Attenuare le rughe della fronte. Per farlo basta appoggiare le mani ai lati della testa e tirae con anulare e mignolo verso l’attaccatura dei capelli. In questo modo si eviterà la formazione di rughe sia al lati degli occhi che sulla fronte.

Rilassare il contorno occhi. Spostandoci agli occhi, per attenuare eventuali segni di espressione basta sollevare le sopracciglia arcuandole il più possibile. Un po’ come quando si è particolarmente sorprese per qualcosa. In questo modo sia la fronte che gli occhi godranno di una migliore circolazione e ciò aiuterà la pelle a risultare più tonica.

Distendere la zona degli zigomi. Questa zona, particolarmente delicata quando si va avanti con gli anni, può apparire migliore se si impara a gonfiare le guance più volte, mantenendo la posizione per diversi secondi.

Migliorare il contorno labbra. Infine per le labbra, basta serrarle tra loro e stenderle come in un sorriso molto forzato. Si può inoltre inserire gli indici all’interno della bocca e spingerli verso l’esterno come quando si vuole fare una boccaccia a qualcuno.

Per ognuno di questi esercizi andrebbe mantenuta la posizione per circa 15 o 30 secondi, ripetendoli almeno cinque volte ciascuno.

Un modo semplice e pratico per miglioare la pelle del viso e al quale, ovviamente potremo usare anche dei rimedi naturali come, ad esempio, lo scrub al cacalo per esfoliare la pelle.