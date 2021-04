Capire come vestire il seno piccolo è un cruccio per moltissime donne, anche se ormai la body positivity ha fatto passi da gigante: ecco come fare per apparire più prosperose (ma senza esagerare).

L’arte di valorizzare il seno piccolo è un giusto mix di eleganza e di piccole furbizie che ogni donna ha tentato di mettere in pratica almeno una volta nella propria vita.

Prima di cominciare questa carrellata è però necessario fare un’affermazione importante: il seno piccolo è bello, pratico ed elegante e di certo non è meno intrigante dei seni più abbondanti! Il desiderio di riequilibrare un po’ le proporzioni della figura però è perfettamente legittimo, inoltre dare al seno un volume apparentemente maggiore per farlo apparire di una dimensione consona a quello dei fianchi a volte può sembrare davvero necessario. Ecco allora tutti i trucchi da provare assolutamente!

Come vestire un seno piccolo? Tutti i consigli che funzionano davvero

Per dare l’impressione di un seno più morbido e voluminoso è strettamente necessario giocare sui volumi.

Per farlo non c’è miglior alleato di un reggiseno push up che sia in grado di dare quella “spinta in più” (è proprio il caso di dirlo) che manca al seno piccolo. La scelta di un reggiseno perfetto è in assoluto il primo passo da compiere per aumentare visivamente il volume del seno. Assolutamente no ai reggiseni a triangolo: molto meglio quelli a balconcino, con ferretto e coppa sagomata.

Prediligere volumi abbondanti e morbidi invece di top e camicette troppo aderenti è un altro dei must assoluti, anche se come capita spesso le eccezioni ci sono e possono offrire moltissimi spunti.

Viva le scollature a V (ma non tutte)

Le scollature a V sono grandi alleate del seno piccolo, dal momento che permettono di “dare una sbirciatina” e di attirare l’attenzione sul fatto che un seno piccolo è sempre sodo ed elegante.

Inoltre, come ci hanno insegnato moltissime star del cinema, le donne che hanno la fortuna di avere il seno piccolo possono osare con abiti scollatissimi senza correre il minimo pericolo di apparire volgari.

L’importante è scegliere una scollatura stretta e profonda, non una scollatura troppo ampia che farebbe “disperdere” il volume del seno nell’ampiezza delle spalle, che apparirebbero ancora più larghe di quanto non siano già.

Le ruches, grandi amiche delle donne dal seno piccolo

Le ruches e i volant sono un ottimo stratagemma di stile per aumentare con eleganza il volume del seno, inoltre conferiscono a un abito grande personalità.

Si tratta di uno stratagemma che può essere utilizzato sia con outfit eleganti e sportivi sia in situazioni in cui sembra letteralmente impossibile utilizzare piccoli trucchi per aumentare il volume del seno, come quando si indossa il bikini.

Eppure, come dimostrano moltissimi modelli recenti di costumi da bagno, le ruches sono adatte a qualsiasi occasione (e svolgono sempre egregiamente il loro lavoro!)

A tutta fantasia per far sembrare il seno piccolo più grande

Come sanno perfettamente le amanti della moda, le stoffe a fantasia sono in grado di “allargare” visivamente il volume occupato da una parte del corpo. Per questo motivo, se chi ha i fianchi larghi dovrebbe evitare a tutti i costi di indossare gonne o pantaloni a fantasia, le ragazze che si chiedono come vestirsi con il seno piccolo dovrebbero, letteralmente, mettersi addosso qualsiasi fantasia venga loro in mente.

Come vestire il seno piccolo? Che domande, con un crop top!

Uno dei pregi più apprezzabili del seno piccolo è la sua capacità di star su da solo senza particolari problemi. Cosa c’è di meglio allora che mettere in risalto questa sua preziosissima caratteristica?

In questo caso il crop top è il modello da prediligere per sottolineare quanta distanza ci sia tra il seno e il punto vita. Si tratta di una scelta perfetta soprattutto se si ha il punto vita snello e sottile e si ha piacere a metterlo in risalto. E se non fosse così? I pantaloni a vita alta sono la risposta su misura per questo tipo di problema.

Bralette e camicia: accoppiata perfetta

La bralette è il perfetto incrocio tra la lingerie super sexy e il top super elegante. Si tratta però di un capo molto rischioso da indossare, dal momento che potrebbe trasformarsi rapidamente in uno scivolone di stile verso la volgarità.

Le ragazze con il seno piccolo hanno invece la fortuna di poter indossare le bralette come top eleganti oppure come particolarissimi tocchi di stile per un outfit sportivo.

