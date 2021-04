Wanda Nara si lamenta per la DAD: “Non ho più tempo per pettinarmi”

Wanda Nara sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad uno sfogo in merito alla difficoltà di seguire i propri figli in DAD.

Wanda Nara, oltre ad essere un noto personaggio televisivo e un’influencer, è anche una mamma impegnatissima. La moglie di Mauro Icardi, infatti, non ha mai nascosto di essere una mamma a tempo pieno e di accudire personalmente i suoi figli. In quanto preferisce non avvalersi di un aiuto esterno, ma gestire il tutto in prima persona.

Per questo motivo, come tante mamme nell’ultimo anno, si è trovata a fare i conti non solo con la pandemia, ma anche con la DAD, la didattica a distanza. Il sistema che permette a milioni di studenti di poter proseguire con il proprio percorso di studi in piena pandemia. In quanto, almeno per il momento, è impossibile potersi recare in classe, a causa del virus, e seguire le lezioni.

La DAD però non è di certo facile da gestire e tantissimi genitori si sono trovati in difficoltà in questo periodo. Tra cui anche la moglie del calciatore che nel suo ultimo post su Instagram si è lasciata andare ad uno sfogo su quanto sia stressante riuscire a seguire i propri figli in questo percorso.

Wanda Nara è stressata per la DAD come molti altri genitori al mondo. Ecco le sue parole in merito a come sta vivendo questo difficile momento per il mondo intero.

Wanda Nara e la DAD dei figli: lo sfogo su Instagram

Wanda Nara, che di recente ha ricevuto una provocazione da Luciana Littizzetto durante la sua ultima ospitata a C’è posta per te, ha confidato quanto sia difficile seguire i propri figli in questo momento e tutto il proprio tempo va dedicato a loro. Tant’è che come molte mamme del bel paese non ha nemmeno più il tempo di potersi pettinare o di guardare la propria immagine riflesse nello specchio.

“E dietro di loro mi ritrovo io, senza tempo per pettinarmi o cambiare dalle 8 del mattino fino alla fine delle lezioni online. Grazie a questa pandemia ho scoperto che la mia pazienza e quella di tutte le mamme è infinita. La mia ammirazione e applauso va tutte quelle persone che hanno questo piccolo e grande titolo: MAMMA” ha scritto Wanda Nara su Instagram, manifestando le difficoltà provate in questo periodo non solo da lei ma anche da tantissime altre mamme che hanno dovuto fare i conti con questo nuovo sistema educativo.

Wanda Nara si è sfogata sulla DAD dando voce a milioni di persone che sentono di condividere le difficoltà che lei sta provando insieme ad i suoi figli in questo periodo.