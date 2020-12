Luciana Littizzetto replica a Wanda Nara e la stuzzica in diretta: “Sia santificata Belen che sa ridere di se stessa”.

Botta e risposta a distanza tra Luciana Littizzetto e Wanda Nara. L’attrice comica, in diretta, durante l’ultima puntata in onda del programma “Che tempo che fa“, con un monologo sul “sessismo” replica alla moglie di Mauro Icardi, rea di non saper ridere di se stessa al pari di altre donne del mondo dello spettacolo.

La Littizzetto difende il proprio lavoro e non cambia la propria posizione. Con un monologo inciso e chiaro, tira in ballo anche altre donne della tv come Maria De Filippi, Barbara D’Urso, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez che, seppur da sempre oggetto di imitazioni e ironia, continuano a ridere di se stessa.

La replica di Luciana Littizzetto a Wanda Nara: “Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro”

“Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro, che si fanno prendere in giro perché questa è la vera uguaglianza”, ha esordito così Luciana Littizzetto durante il suo spazio all’interno del programma di Che tempo che fa replicando a Wanda Nara e alla sua azione legale.

“Un comico può capitare che faccia una battuta esagerata, ma il sessismo è un’altra cosa. È l’odio nei confronti delle donne, la violenza di genere, la discriminazione sul lavoro, è pensare che le donne siano inferiori agli uomini, è la mutilazione dei genitali femminili per impedire alle donne di provare piacere. Il sessismo è non solo di impedirle di fare una foto nuda sul cavallo, ma anche solo di parlare. Se una donna fa una battuta discutibile su un’immagine discutibile di una donna è sessismo? No. È solo libertà di pubblicare quello che ti pare e di parlarne come ti pare. A ogni azione, una reazione. Punto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto)

La Littizzetto, poi, ha concluso il tutto con un ringraziamento alle donne del mondo dello spettacolo che sanno ridere della propria immagine. “Siano benedette la Marcuzzi e la De Filippi. La D’Urso, la Hunziker, la Ferragni, Filippa. Sia santificata la Belen e le Rodriguez tutte. Perché ridere è una salvezza, una delle poche cose che in questi tempi duri ci ha salvato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto)

Il caso Littizzetto-Wanda Nara si concluderà così o ci sarà un nuovo capitolo della querelle?