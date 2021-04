Isola dei Famosi, Stefania Orlando punge Elisa Isoardi: “Ha visto altro”

All’Isola dei Famosi non è sfuggito il commento di Elisa Isoardi sul percorso di Tommaso Zorzi al GF Vip: tant’è che Stefania Orlando è subito intervenuta in favore dell’opinionista.

L’Isola dei Famosi non si ferma mai, nemmeno durante la Pasquetta. Tant’è che ieri sera è andata in onda la consueta diretta del lunedì con Ilary Blasi. Ovviamente non sono mancati gli scontri ed incomprensioni. In particolar modo Tommaso Zorzi, durante il collegamento con i naufraghi, non si è risparmiato nei confronti di Elisa Isoardi affermando che durante la messa in onda del daytime non fanno altro che discutere, mentre quando si arriva al momento delle dirette tutti le possibili incomprensioni sembrano essere ormai superate, insinuando che ci sia un certo buonissimo da parte dei concorrenti per evitare scontri in prima serata.

Elisa ha replicato affermando che Tommaso, durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, avrebbe adottato la stessa strategia. Zorzi ha prontamente replicato, facendo notare alla conduttrice che ha fatto l’esattamente l’opposto di quanto lei dice, visto che è riuscito a portarsi a casa anche il titolo di vincitore.

Il botta e risposta tra Tommaso Zorzi ed Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi sembrerebbe essere finito qui, ma durante il corso della diretta non è potuto mancare il commento di Stefania Orlando, che ha vissuto l’esperienza della casa più spiata d’Italia in prima persona.

Stefania Orlando difende Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi: il tweet

– Tommaso Zorzi: “è veramente noioso vedere spegnere queste dinamiche in palapa, basta con questo buonismo”

– Elisa Isoardi: “la stessa cosa che facevi tu al GF”#isola pic.twitter.com/cMmaAXN5Hb — isola out of context (@oocisola) April 5, 2021

A Stefania Orlando, così come a tutto il pubblico che ha seguito il reality show di Ilary Blasi da casa, non è sfuggito il commento di Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi, scegliendo di intervenire in prima persona sul suo profilo Twitter.

“Evidentemente la Isoardi ha visto un altro #Gfvip“ ha scritto Stefania, che di recente ha spiegato il motivo per cui non appare in tv, riscuotendo un certo consenso da parte degli utenti della rete. In quanto il percorso di Tommaso Zorzi nella casa più spiata d’Italia può essere giudicato in mille modi, ma non di certo buonista. Basti anche soltanto ricordare il famoso retroscena con Rosalinda Cannavò. In quanto non si fece alcun problema nel rivelare cosa lei gli avrebbe confidato sul conto di Massimiliano Morra prima di iniziare il loro percorso nel reality show di canale 5.

Elisa Isoardi, intanto, è approdata all’Isola Esperanza, dopo aver perso il televoto contro Andrea Cerioli. In questo frangente riuscirà a far cambiare al pubblico da casa idea sulla sua persona? Staremo a vedere.