Perché Stefania Orlando non va in tv dopo il GF Vip? Parla lei

Per quale motivo Stefania Orlando non è ospite dei programmi tv dopo il Grande Fratello Vip? Lei svela la verità.

Stefania Orlando è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Tanto da riuscire a classificarsi al terzo posto. La conduttrice, però, dopo aver preso parte al reality show condotto da Alfonso Signorini è un po’ sparita dal piccolo schermo egli italiani e i suoi fedeli sostenitori si sono chiesti il motivo di tale assenza nei salotti tv.

Alcuni dei suoi fan hanno ipotizzato che qualcuno non volesse la conduttrice nei vari programmi televisiva, insinuando che qualcuno stesse provando a sabotare la sua carriera. Per questo motivo Stefania, sul suo profilo Instagram, ha scelto di rompere il silenzio, rivelando il motivo di tale assenza nei vari programmi tv. In modo tale da tranquillizzare il suo fedele pubblico, in quanto non esiste nessun losco personaggio che vuole sabotare il suo percorso dopo la fine del GF Vip. Svelando il motivo per cui non va più in tv.

Stefania Orlando annuncia nuovi progetti: “Bisogna saper aspettare”

Stefania Orlando, che forse sarà ospite all’Isola dei Famosi, ha chiarito che la scelta di non apparire sul piccolo schermo degli italiani è soltanto sua e di nessun altro. In quanto al momento si sta dedicando ad altri progetti, tra cui la musica, e per questo motivo non è ancora apparsa sul piccolo schermo dopo la fine del Grande Fratello Vip, ma non c’è nessuno degli addetti ai lavori che vuole ostacolare il suo futuro televisivo.

“Volevo dirvi che è anche una mia scelta quella di non andare nei programmi, perché ho bisogno di stare un po’ per fatti miei. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto. Succederanno delle cose e voi dovete continuarmi a sostenermi con positività poi ragazzi l’esperienza ci insegna che la fretta è una cattiva consigliera, le cose arriveranno. Non sono imminenti, bisogna sapere aspettare” ha chiarito la conduttrice, mettendo fine ad ogni possibile dubbio da parte dei suoi fedeli sostenitori che si sono immediatamente preoccupati, perché speranzosi di poterla di nuovo rivedere al lavoro.

Grazie per tutti i tweet meravigliosi, non vi preoccupate perché sto benissimo. Questa era solo una riflessione, i miei affetti e gli amici veri sono rimasti intatti ed è questa la cosa più importante. Buonanotte 🌹 — Stefania Orlando (@stefyorlando) March 28, 2021

Stefania Orlando si sta dedicando a nuovi progetti e non appena arriverà il momento giusto sarà pronta a raccontare ogni cosa al pubblico che con affetto la sta seguendo e non vede l’ora di vederla brillare ancora una volta sul piccolo schermo. Una cosa è certa: il nuovo singolo di Stefania farà impazzire tutti i suoi fan.