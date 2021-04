L’11 Aprile sarà la festa dedicata ai nostri amici a quattro zampe: il national pet day. Qualche miglior modo di festeggiarlo se non che con un make up a tema?

Oggi insieme alla nostra make up artist Giulia Mason anticiperemo una bellissima e grandissima tematica: il pet day. Si tratta di una festa a carattere nazionale, celebrata l’11 Aprile: cani, gatti, uccelli, conigli insomma tutti i nostri amici a quattro zampe saranno i protagonisti indiscussi della nostra giornata.

Noi di Chedonna.it ci siamo portati un po’ avanti, anticipando per voi il giusto look per riuscire a celebrare e valorizzare i nostri amichetti. Nel dettaglio la nostra Giulia ha realizzato un make up matte e dalle tonalità vivaci per celebrare i colori del suo piccolo pappagallino.

Scopriamo insieme i dettagli e i prodotti utilizzati dalla nostra make up artist.

Nuance aranciate per un make up colorato in onore dei nostri amici a quattro zampe

Giulia, sfoggia un trucco monocromatico dalle nuance aranciate. Sia sugli occhi che sulla bocca infatti le tonalità richiamano chiaramente quelle del pappagallino. Inoltre, questi accostamenti di colore sono davvero di moda, sono tante le case cosmetiche che hanno iniziato a produrre colorazioni aranciate, pescate e dalle tonalità nude. Il make up sui toni aranciati può essere definito anche come un “trucco vitaminico” che dona al viso e all’incarnato un effetto caldo e sensuale.

Inoltre, il make up dalle tonalità aranciate oltre ad essere stato un must per la stagione 2019 è molto utilizzato durante la primavera. Per uscire dal letargo cromatico invernale e tuffarsi nelle vibrazioni juicy di una sfumatura che non passa di certo inosservata.

Ecco la lista di prodotti utilizzati:

Prima di tutto per una corretta applicazione e stesura dei prodotti, la nostra make up artist ha usato un primer occhi e un primer viso che permettono di migliorare la grana della pelle e nascondere gli eventuali pori accentuati. Successivamente dopo aver applicato un fondotinta della giusta colorazione e un correttore ad alta coprenza per occhiaie e imperfezioni, Giulia ha optato per una palette occhi di TooFaced. Il make up è stato poi arricchito con ciglia finte, countour, cipria, sopracciglia, bronzer, blush e illuminante. Immancabile il rossetto!

I prodotti utilizzati per realizzare questo make up

Ecco nel dettaglio i prodotti utilizzati:

✓PRIMER OCCHI: @plouise_makeup_academy

✓PALETTE OCCHI: morphexjamescharles & diamond palette by @toofaced

✓CIGLIA FINTE: rich af by @tattylashes

✓PRIMER VISO: unicorn essence [email protected]

✓FONDOTINTA: natural radiant colorazione “l3 GOBI” @nars

✓CORRETTORE: oh my love, colorazione “03”@cliomakeup.shop

✓CONTOUR: cream by @fentybeauty

✓CIPRIA: cipria compatta by @essence

✓SOPRACCIGLIA : dipbrow, colorazione “dark brown” by @anastasiabeverlyhills

✓BRONZER: hoola by @benefitcosmeticsitaly

✓BLUSH: Colorazione “GINGERLY 201 by @mesauda

✓ILLUMINANTE: super glow by @natashadenonabeauty

✓LIP BALM: n.42 by @sephoracollection