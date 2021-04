Vera Gemma è fidanzata con il 22enne Jeda, ma cosa pensa di lei la suocera? Parla la sorella Giuliana Gemma che svela la verità.

Vera Gemma è felicemente fidanzata con Jeda. Il 22enne, presente nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 durante le puntate con Ilary Blasi, è diventato popolarissimo e di lui ha parlato Giuliana Gemma nel corso di un’intervista rilasciata a Domenica Live nella puntata trasmessa a Pasqua.

La sorella di Vera Gemma ha parlato della storia d’amore tra i due svelando anche ciò che pensa la mamma del 22enne della relazione tra il figlio e Vera.

Jeda e Vera Gemma, cosa pensa la mamma di lui: parla Giuliana Gemma

Giuliana Gemma è una sostenitrice della storia d’amore tra la sorella Vera e Jeda. Intervenuta ai microfoni di Barbara D’Urso, la figlia di Giuliano Gemma ha commentato così la relazione tra Vera e Jeda:

“Jeda a me piace molto, però volevo dire una cosa: ho parlato con lui ieri. Mi ha detto: “Questa cosa che dicono, cioè che i miei genitori non sono d’accordo, non è assolutamente vera”. Posso dirvi che la mamma di Jeda manda continuamente messaggi di incoraggiamento e tifa per Vera”, ha rivelato Giuliana Gemma.

Jeda, a sua volta, parlando della relazione con Vera a Casa Chi, ha raccontato di averla corteggiata molto prima di riuscire a conquistarla. Nel corso della puntata di Domenica Live del 4 aprile, Roberto Alessi, presente in studio, non ha nascosto i propri dubbi sui sentimenti di Jeda, ma Giuliana Gemma ha ribadito di essere sicura che i sentimenti del giovane per la sorella Vera siano autentici.

“Ha detto che si è “affezionato” a Vera? Vabbè, ma non è una persona abituata a stare in televisione, non sempre usa i termini appropriati. L’ha corteggiata moltissimo, l’ha conosciuta un anno fa e ha voluto stare con lei a tutti i costi. Sta con lei per il cognome? È tanto giovane che probabilmente non aveva nemmeno visto i film di mio papà“, ha spiegato.

Vera, nel frattempo, si trova su Playa Esperanza insieme a Miryea Stabile. Si tratta dell’Isola sulla quale approdano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 dopo l’eliminazione.