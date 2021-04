Tommaso Stanzani rompe il silenzio dopo Amici 2021: “Non mi pento di nulla”

Tommaso Stanzani rompe il silenzio dopo Amici 2021 e conclude l’esperienza con il sorriso: “Non mi pento di nulla”.

L’eliminazione di Tommaso Stanzani nel corso della terza puntata del serale di Amici 2021 ha lasciato l’amaro in bocca ai fans del talent show che speravano di vederlo ancora nel talent show. Con il suo talento e la sua simpatia, Tommaso ha conquistato non solo il cuore dei telespettatori, ma anche quello dei compagni d’avventura, dei professionisti e di tutte le persone che lavorano ad Amici.

Dopo le lacrime versate subito dopo l’eliminazione, il ballerino ha ritrovato il sorriso e con un post su Instagram ha rotto il silenzio facendo un bilancio di quello che è stato il suo percorso.

Tommaso Stanziani dopo Amici 2021: “ Con me porto ricordi stupendi”

Sempre sorridente e disponibile con tutti, Tommaso Stanzani ha scritto un lungo post su Instagram, dopo l’eliminazione da Amici 2021 addolcita dall’inattesa proposta di Arisa, facendo un bilancio di quella che è stata la sua avventura nella scuola più famosa d’Italia.

“È finita questa meravigliosa esperienza. Con me porto ricordi stupendi, tante risate con i miei compagni e tantissimi insegnamenti che sfrutterò per il resto della mia carriera artistica”, ha scritto il ballerino che, nella scuola, è stato un allievo di Alessandra Celentano.

“Non posso che essere grato di questa opportunità che ho cercato di sfruttare al meglio senza mai lamentarmi e abbattermi. In questa fase è tutto diventato più complicato e sfidandomi con diversi talenti ci sta perdere. Finisco questa esperienza senza pentirmi di nulla con il sorriso come ho sempre fatto.. direi che questa foto rappresenti bene il mio modo di vivere SEMPRE POSITIVO e con il sorriso stampato sul viso. In bocca al lupo a tutti i ragazzi”, conclude Tommaso.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Stanzani (@tommasostanzanii)

Nella scuola, Tommaso aveva legato tantissimo con Leonardo Lamacchia, eliminato alla fine della seconda puntata. Il cantautore, su Twitter, dopo l’eliminazione del ballerino, gli ha così scritto un dolce messaggio.

A Tommaso ha anche scritto Giulia Pauselli. La ballerina professionista di Amici ha rivolto al ballerino un dolcissimo messaggio.

“Ti auguro di conservare sempre la tua purezza e nobiltà d’animo. Ti auguro una carriera meravigliosa e tanto studio perché ne sono sicura diventerai un danzatore con la D maiuscola. Averti in sala e lavorare insieme è sempre stato un momento di scambio di energie positive e, anche se non ci siamo toccati per mantenere le distanze di sicurezza, le nostre anime si sono abbracciate più volte con un semplice sguardo. I tuoi occhi raccontano chi sei, rimani sempre così. Ti voglio bene dolce Tommi. Sono sicura che un giorno diventeremo buoni amici. Keep dreaming, tua Marlù“.