Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, a Casa chi, racconta come è nato il loro amore: “Le ho scritto io. Ho dovuto conquistarla, parlando ore”.

Jeda è il giovane fidanzato di Vera Gemma. A svelare com’è nato il loro amore è stato proprio Jeda in un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi, il format social del settimanale Chi. Presente nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 per parlare dell’esperienza che sta vivendo la fidanzata Vera, Jeda ha svelato i dettagli della loro storia d’amore.

Jesa racconta di aver scritto per primo a Vera Gemma che ha dovuto corteggiare prima di riuscire a conquistarla definitivamente.

Jeda, fidanzato Vera Gemma: “Le ho scritto io sul web. Ho dovuto corteggiarla”

A corteggiare Vera Gemma e a fare il primo passo è stato Jeda come ha raccontato a Casa Chi. “A Milano. Ci siamo scritti sul web, su Instagram. Le ho scritto io. Ho dovuto conquistarla, parlando ore e ore. Mi sono affezionato tantissimo a lei. La persona che ho più a cuore“, sono state le parole dette da Jeda al format social del magazine diretto da Alfonso Signorini.

Il fidanzato di Vera Gemma ha anche svelato la reazione che hanno avuto dei genitori quando hanno saputo della loro relazione.

“Mio padre era d’accordo. Poi ho dovuto dirlo anche a mia madre. Si sono trovati d’accordo, anche perché alla fine è la mia vita. Faccio come voglio. Poi, anche loro non si possono mettere in mezzo e dire cosa posso o non posso fare. Ho una certa età, sono maggiorenne”.

A parlare della storia tra Jeda e Vera era stata anche Giuliana Gemma. Nel corso della puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda il 21 marzo, la sorella di Vera Gemma ha dichiarato:

“Per 9 mesi Jeda ha corteggiato Vera Gemma, 9 mesi intensi in cui le ha dedicato canzoni, le ha scritto. In pieno lockdown. È stato bravissimo a entrare nelle sue grazie, e poi si è trasferito a Roma a casa di lei”.

Jeda, così, continua a seguire l’avventura di Vera all’Isola dei Famosi 2021 facendo il tifo per lei.