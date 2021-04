Da Lucio Battisti, che cantava “Il vento” nel lontano 1969 ai Litfiba, con un brano omonimo del 1989 fino a Niccolò Fabi con “Vento d’estate”, sono molti i cantautori italiani che hanno dedicato brani al vento. In primavera nel nostro Paese è sempre presente ecco perché bisogna coprirsi bene. Vediamo cosa scegliere, stando ovviamente attente allo stile.

Foulard, sciarpe, stole, mai così importanti come in questo periodo dove anche solo un semplice raffreddore può farci fissare con preoccupazione dai passanti. La gente è spaventata ma il motivo per cui è bene coprirsi, nonostante le giornate di sole primaverile, è un altro. Sia per la nostra amata gola che per essere glamorous, vediamo gli accessori da portare al collo con classe.

Gli accessori per abbellire e salvaguardare il collo in primavera

Il foulard di Sandro è in seta stampata ed è possibile comprarlo direttamente dal sito ufficiale della maison per 85 euro. La consegna è prevista in tre – quattro giorni lavorativi. La grafica ed i colori sono semplicemente stupendi.

L’offerta di Patrizia Pepe è più ampia e variegata. Il prezzo è di 78 euro per la stola con logo ricamato. Pratica anche per coprire le spalle, sarà il tocco finale per completare il vostro outfit con gradazioni fresche e giovani.

Brunello Cucinelli è famoso nel mondo per la qualità dei suoi prodotti di cachemire. In questo caso (foto sotto) c’è in aggiunta la seta e la sciarpa in rosa chiaro con le frange (disponibile anche in rosso e marrone) vi scalderà con eleganza in questa mezza stagione. Il prezzo è di 340 euro.

Decisamente più sensuale ed accattivante, il foulard firmato dall’ex “Spice” Victoria Beckham conquisterà le più attente allo stile internazionale. Anche in questo caso l’elemento seta è fondamentale e la stampa leopardo è bordata da un contrasto bianco che crea una geometria interessante. Nonostante lei sia inglese, il prodotto è Made in Italy, come specificato sul sito.

La sciarpa reversibile di Burberry da un lato è color caramello e dall’altra azzurro pallido. Costa 480 euro, è realizzata con la stampa digitale del monogramma “Thomas Burberry” in Italia ed è in twill di seta con frange corte alle estremità.

Con uno di questi capi al collo di certo il vento piacerà anche a chi ora lo detesta e la bella figura è garantita.

Silvia Zanchi