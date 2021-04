Younan Nowzaradan, il dottore di Vite al Limite. Scopriamo insieme qualche curiosità in più sulla sua vita: età, altezza, vita privata e lavorativa.

Nowzaradan è un chirurgo statunitense di origini iraniane, autore e soprattutto una celebrità televisiva. Specializzato in chirurgia vascolare e chirurgia bariatrica, è conosciuto per l’aiuto prestato a persone gravemente obese nel percorso finalizzato alla perdita di peso e al recupero di un corretta alimentazione. Il dottor Nowzarandan è noto soprattutto per il suo ruolo al docu-reality Vite al Limite, il programma di dimagrimento per persone obese in onda su Real Time.

Nome: Younan Nowzaradan

Younan Nowzaradan Soprannome : Dr. Now

: Dr. Now Data di nascita: 11 ottobre 1944

11 ottobre 1944 Età: 75 anni

75 anni Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Luogo di nascita: Teheran (Iran)

Teheran (Iran) Professione: Chirurgo Bariatrico e vascolare

Chirurgo Bariatrico e vascolare Altezza: 175 cm

175 cm Peso: 82 kg

82 kg Tatuaggi: nessun tatuaggio

nessun tatuaggio Profilo Instagram ufficiale: @younannowzaradan

Nato a Teheran nel 1944, Nowzaradan si laurea in Medicina all’Università di Teheran nel 1970 e successivamente si trasferisce negli USA per fare il tirocinio presso il St. Johns Hospital a Detroit nel Michigan.

Attualmente Nowzaradan lavora presso la clinica dell’obesità di Houston, in Texas, e pratica presso diversi ospedali e cliniche locali. È anche autore di numerose pubblicazioni accademiche sull’obesità e sulla tecnica della laparoscopia. È stato descritto come uno dei pionieri della chirurgia minimamente invasiva, infatti è stato uno dei pionieri e maggiore utilizzatore della tecnica di Bypass gastrico in laparoscopia.

Younan Nowzaradam: vita privata e social

Il Dottor Nowzaradan è stato sposato dal 1975 al 2002 con Delores McRedmond, diventata poi Delores Nowzaradan.

La donna lavorava come segretaria ma quando si è sposata con Now ha deciso di lasciare il lavoro per prendersi cura dei figli. La loro relazione però finisce nel 2002 quando come già anticipato, divorziano. I motivi della separazione non sono mai stati resi noti, ma molte voci attribuiscono la fine del matrimonio ai troppi impegni di lavoro di Nowzaradan. Dal matrimonio tra Younan e Delores sono nati tre figli. Jonathan in particolare lavora con il padre ed è direttore e produttore del programma televisivo My 600-lb Life – Vite al Limite.

Peculiare è l’attività social del dottor Nowzaradan, infatti l’uomo alla modica età di 77 vanta ben 371 mila follower sul suo profilo Instagram. Il suo profilo è una vetrina lavorativa ma allo stesso tempo ricca di spunti e di vita privata. Non mancano gli scatti e i video in cui vediamo il dottore allenarsi:

Dottor Nowzaradan: carriera lavorativa tra clinica e tv

La sua partecipazione al programma Vite al Limite comincia nel 2012. Indubbiamente il programma televisivo da molta notorietà al dottore, che secondo alcune indiscrezioni guadagnerebbe 5 milioni di euro all’anno.

In particolare il programma televisivo segue per un anno il tentativo di perdere peso di persone gravemente obese al limite dell’immobilità e che vogliono rimettersi in gioco per riprendersi la loro vita di un tempo. A partire proprio da una visita con il Dottor Nowzaradan viene mostrato tutto il percorso di rieducazione alimentare e fisica le difficoltà e i risultati raggiunti dal paziente sempre sotto l’attenta guida del dottore.