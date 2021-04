Arianna Cirrincione, compleanno senza Andrea Cerioli: messaggio prima dell’Isola dei Famosi

Arianna Cirrincione festeggia il compleanno senza Andrea Cerioli: il messaggio prima della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021.

Arianna Cirrincione ha festeggiato il compleanno senza il fidanzato Andrea Cerioli che si trova all’Isola dei Famosi 2021 come concorrente. Oggi, lunedì 5 aprile, Arianna ha compiuto 26 anni e ha festeggiato in famiglia come ha mostrato sui social.

Con il fidanzato Andrea Cerioli in Honduras, la Cirrincione ha spento le 26 candeline in compagnia della famiglia come si evince dalle foto che l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha pubblicato su Instagram tra cui spicca anche uno scatto in compagnia del fratello Andrea.

Arianna Cirrincione, il messaggio per il compleanno senza il fidanzato Andrea Cerioli

Senza il fidanzato Andrea Cerioli che, dall’Isola dei Famosi 2021, le ha lanciato un messaggio ammettendo di voler diventare presto papà, Andrea Cerioli, come potete vedere dalla foto qui in alto, ha spento le candeline insieme al fratello Andrea. Dopo aver festeggiato in famiglia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un messaggio spiegando di aver trascorso la giornata in famiglia.

“Grazie davvero a tutti voi per i vostri messaggi. Vi leggo!!! Rispondere a tutti, purtroppo, è complicato. Per questo ci tengo a ringraziarvi qui. Siete davvero speciali. Scusate anche l’assenza, ma questi giorni li ho dedicati alla famiglia”, ha scritto Arianna.

Arianna, nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2021, era presente in studio e, dopo aver parlato con Andrea Cerioli, ha pubblicato su Instagram un messaggio dopo che alcuni utenti hanno giudicato il suo intervento un po’ distaccato.

“Sapete che non è da me. Ma trovo giusto dire due parole rispetto a ieri. Ringrazio innanzitutto chi come sempre non manca in un messaggio di supporto. Siete speciali e vi ringrazio davvero di cuore. Ma ci tenevo anche a dire che chi pensa che io non abbia sostenuto Andrea che non è assolutamente così. E’ un ragazzo meraviglioso e la sua fragilità è ciò di più bello che si possa trovare in un uomo”, ha scritto tra le storie su Instagram l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che continua a fare il tifo per il fidanzato dall’Italia.