Andrea Cerioli piange davanti alla fidanzata Arianna Cirrincione all’Isola dei Famosi: “Voglio un figlio”. La reazione di lei.

Andrea Cerioli regala un momento emozionante al pubblico dell‘Isola dei Famosi 2021. Innamoratissimo della fidanzata Arianna Cirrincione, Andrea, davanti alle telecamere dell’Isola dei Famosi, ha confessato di voler diventare padre. L’ex tronista, in particolare, ha dichiarato di sognare una bambina, solitamente molto legate al padre.

Pensando a se stesso come papà, Andrea è sicuro che si scioglierà di fronte ad un bacio della sua, eventuale bambina. Nello studio dell’Isola dei Famosi, ad ascoltare le parole di Andrea, c’era la fidanzata Arianna.

Andrea Cerioli vuole diventare padre: la fidanzata Arianna Cirrincione non si sbilancia

Il momento di Andrea Cerioli comincia con un filmato in cui l’ex tronista di Uomini e Donne confessa di sognare di diventare padre.

“Diventare papà è il mio più grande sogno. Io ho 31 anni, lei ne ha 26 e gliel’ho detto apertamente: quando sarà pronta, io lo accolgo a braccia aperte. Preferirei una bambina, di solito con i papà sono più coccolone. Sarò il classico padre che si compra, gli dai due bacini e finisce. Vorrei essere per mio figlio quello che è stata per me mia madre”.

Dopo il filmato, parlando con Ilary Blasi, Cerioli conferma il sogno di diventare presto papà. La conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021, poi, permette ad Andrea di parlare con la fidanzata Arianna Cirrincione.

Arianna, sull’argomento, prende tempo. “Ne abbiamo parlato spesso ma non ci piace programmare”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, poi, esorta il fidanzato a tirare fuori la parte più divertente e allegra del suo carattere.

“Amore però forza. Io sto benissimo, stiamo tutti benissimo però, ti prego, tirati su. Divertiti, goditela, prendi il bello e lascia tutto il resto”. “È difficile perché non è come me l’aspettavo”, ha detto.

Iva Zanicchi ha poi esortato Arianna a mostrare più entusiasmo con Andrea per incoraggiarla e supportarla in un’avventura che sta diventando molto difficile da affrontare per l’ex tronista. Durante il momento della nomination, poi, Cerioli si è lasciato andare ad uno sfogo mettendosi in discussione e ammettendo di non essere, forse, la persona adatta per il reality non cercando le telecamere a tutti i costi.