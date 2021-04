Daniela Martani: “Sono vegana, voglio più riso”: lite all’Isola dei Famosi 2021

Daniela Martani, vegana, chiede una porzione in più di riso: scoppia la lite all’Isola dei Famosi 2021. Valentina Persia reagisce così.

Scoppia la lite all’Isola dei Famosi 2021 durante la diretta con Ilary Blasi. La fame comincia a farsi sentire e i naufraghi litigano per una porzione in più di riso. A scatenare la discussione è stata Daniela Martani che, essendo vegane non mangiando ciò che gli altri concorrenti riescono a pescare, ha chiesto di poter avere una porzione di più di riso.

Una richiesta che ha scatenato la dura reazione degli altri concorrenti, in particolare di Valentina Persia.

Daniela Martani chiede più riso all’Isola dei Famosi 2021: la reazione di Valentina Persia

Daniela Martani, dopo aver visto un video in cui Gilles Rocca e Valentina Persia si lamentavano del suo atteggiamento, ha perso la pazienza spiegando il proprio punto di vista in merito all’argomento cibo.

“Io non mi approprio del riso da sola, ho un cocco più grande quindi forse la mia porzione sembra più grande ma la porzione è sempre la stessa. Mi dicono che sono permalosa e non è vero. Ieri Gilles mi ha fatto un appunto vergognoso perché, dopo che aveva tagliato il cocco, mi era capitato un pezzo più largo ma più sottile e sono stata accusata di avere fatto la furba e di avere preso il cocco più grande. Una roba squallidissima quando lui è il primo che quando finisce il giro del riso, va a prendersene un’altra porzione. Gilles spesso mi manca di rispetto a questa cosa non mi piace”, ha detto la Martani. “Io sono quella che mangia di meno essendo vegana, non mangio pesce e lumache”, ha aggiunto.

A replicare prontamente alla Martani è stata Valentina Persia. “Il riso va diviso equamente a tutti. Se non mangi i conchiglioni è un problema tuo, mica ti ho detto io di essere vegana. Io non sono vegana, li mangio i conchiglioni”.

