Beatrice Marchetti, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Beatrice Marchetti, chi è la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2021: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e curiosità”.

Beatrice Marchetti è una bellissima modella nonchè nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. E’ anche un’attrice e ha posato per tantissime, importanti riviste di moda, ma chi è davvero Beatrice? Andiamo a scoprire tutto.

Nome : Beatrice Marchetti

: Beatrice Marchetti Data di nascita: 1996

1996 Altezza: 180 cm

180 cm Peso: /

/ Segno Zodiacale: /

/ Luogo di nascita: Zone (Brescia)

Zone (Brescia) Professione : Modella e Attrice

: Modella e Attrice Misure : 87-62-93

: 87-62-93 Occhi : Azzurri

: Azzurri Capelli : Castani

: Castani Numero di Scarpe : 39

: 39 Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: @beatricemarchetti

Età, altezza e carriera

Beatrice Marchetti è nata nel 1996 ed originaria di Zone, un piccolo Comune nella provincia di Brescia. Bellissima e con una grande passione per la moda, Beatrice, nel 2013, si trasferisce a Milano per inseguire il sogno di diventare modella. Realizza il primo book quando ha soli 16 anni e viene scelta per una campagna di Enrico Coveri. Calca importanti passerelle e conquista anche la copertina di Donna Moderna.

E’ il volto di importanti campagne pubblicitarie e ha recitato nel film di Paolo Sorrentino “Loro. Nel 2021, inoltre, è concorrente dell’Isola dei Famosi 2021.

Vita privata

Della vita privata di Beatrice non si sa assolutamente nulla. Attualmente, dovrebbe essere single. Sbirciando tra le foto del suo profilo Instagram, infatti, non c’è nessuna foto in cui la modella appare in compagnia di un fidanzato. Non si sa, dunque, se abbia avuto storie importanti in passato. Della sua famiglia, invece, si conosce solo il nome dei genitori che si chiamano Pio Marchetti e Lorena.

Instagram

Beatrice ha un profilo Instagram seguito da 23,1mila followers. Nelle foto pubblica tutta la sua bellezza. In tutti gli scatti pubblicati, la modella è sempre sola. Le foto sono soprattutto professionali, ma non mancano scatti in cui si mostra in tutta la sua semplicità e naturalezza. Con la partecipazione all’Isola dei Famosi, sicuramente, il numero dei followers è destinato a salire nel corso delle varie puntate della quindicesima edizione.