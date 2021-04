5 modi per trovare l’anima gemella

Scopri quali sono le 5 cose che devi fare per fare in modo che la tua anima gemella possa trovarti e i vostri cuori unirsi all’unisono.

Tutti sogniamo di trovare la persona giusta con la quale stare bene e coronare un bellissimo sogno d’amore. Spesso la nostra vita sentimentale si carica di delusioni e storie d’amore finite male, queste delusioni generano paure e dubbi. Se vuoi trovare la tua anima gemella devi assicurarti di aver guarito queste ferite e di essere pronto ad accoglierla nella tua vita.

5 motivi per cui la tua anima gemella non riesce a trovarti

Se desideri trovare la tua anima gemella devi assicurarti di aver risolto i possibili motivi che non ti permettono di trovarla perché per trovare la nostra anima gemella dobbiamo essere pronti e predisposti ad accoglierla. L’unico modo che ci permette di realizzare l’incontro con la nostra anima gemella è quello di assicurarci di non far più parte di queste 5 situazioni:

cercare la persona perfetta

Ognuno di noi ha un’idea del partner perfetto sia esteticamente che caratterialmente. Avere un’ideale non è un errore ma pretendere di trovare una persona che corrisponda esattamente a quell’ideale è impossibile. Invece di concentrarci su cosa vogliamo da qualcuno cerchiamo di essere disposti ad accettare l’altro per com’è.

Non essere pronto per una relazione

A volte pensiamo di essere pronti, magari abbiamo solo voglia di non essere più soli, questo non significa che siamo pronti per un partner. Se avete dei dubbi non vi buttate a capofitto, non è il modo migliore per iniziare una relazione, lasciate che il tempo vi renda pronti ad un rapporto a due.

Avere ancora difetti personali da smussare

E’ importante lavorare su se stessi prima di lavorare su un rapporto a due. Abbiamo tutti i nostri difetti ed atteggiamenti intollerabili che portano alla fine di un rapporto. Bisogna lavorare su questi atteggiamenti. La convivenza richiede di facilitare le cose al partner e sapere cosa fa stare bene l’altro è fondamentale, a tal proposito è importante comunicare. Ad esempio se sei una persona introversa sarà difficile comunicare col partner e farli capire cosa ti rende felice, dovresti imparare ad aprirti di più.

Fingere di essere qualcun’ altro

Spesso fingiamo di essere chi non siamo. Vogliamo apparire perfetti ma alla fine esce fuori chi siamo veramente e il partner non potrebbe apprezzare questo cambiamento d’identità.

Tendere a non fare la cosa giusta

Ci sono persone che sono pronte ad accogliere l’anima gemella ma si dedicano tanto al lavoro, e non si concedono il tempo di fare incontri. Altre si buttano in relazioni solo per passare il tempo consapevoli di essere insieme alla persona sbagliata. Stando in coppia limitano la possibilità di aprire il loro cuore ad un’anima gemella. Lasciate che le cose vadano come devono andare.