Vincenzo Salemme è un amatissimo comico e regista napoletano: nella sua carriera è passato con pari successo dal teatro al cinema fino alla televisione.

Nato in provincia di Napoli il 24 Luglio 1957, Vincenzo Salemme un attore comico, ma è anche regista di gran parte dei propri film ed è anche autore di molte commedie, che gli hanno assicurato un enorme successo nei teatri di tutta Italia ben prima che il cinema si accorgesse di lui.

Il suo debutto avvenne nel 1976 e, nel giro di un solo anno, si trasferì a Roma dove entrò immediatamente a far parte della compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. In tutto e per tutto, quindi, Salemme fu un allievo diretto del grande De Filippo, considerato un vero e proprio mostro sacro del teatro dialettale napoletano.

Dopo la morte di Eduardo e dopo aver trascorso alcuni anni nella compagnia, ma sotto la direzione di Luca De Filippo, Salemme decise di mettersi in proprio fondando una compagnia tutta sua.

Anche se il successo teatrale non tarda ad arrivare, il grande pubblico italiano conosce Salemme e la sua genialità soltanto nel momento in cui viene girato il primo film diretto dall’attore: L’Amico del Cuore.

Da allora il successo di Salemme al cinema non si è mai arrestato, trasformando l’attore e regista in una delle maggiori firme del cinema d’autore italiano.

Chi è Vincenzo Salemme? Da “E Fuori Nevica” a “Tale e Quale”

Una delle commedie di maggior successo di Vincenzo Salemme è E Fuori Nevica, durante la quale si affronta il problema dell’handicap mentale con una lucidità fuori dal comune.

Gli strepitosi Nando Paone e Carlo Buccirosso saranno i memorabili co-protagonisti delle parti più divertenti della commedia.

Vincenzo Salemme ha nel proprio passato una storia d’amore durata quasi 30 anni con la sua compagna storica Valeria Esposito.

Purtroppo il grande amore di Vincenzo e Valeria non fu mai coronato dalla nascita di un figlio, nonostante il fatto che la coppia ne desiderasse uno. Valeria Esposito subì anche un aborto, legato a complicanze di vario tipo che resero impossibile portare a termina la gravidanza.

Con questo carico di dolore, diverso tempo dopo i due si separarono e recentemente l’attore si è legato a una nuova compagna.

La donna si chiama Albina Favi e pare che il colpo di fulmine sia scattato durante la lavorazione di Tale e Quale Show, programma di grande successo nel quale Salemme ricopre, insieme a Loretta Goggi e altri VIP, il ruolo di giudice fisso.

Secondo le informazioni trapelate in seguito, Albina è una delle bravissime costumiste dello show.

Il carattere aperto, estroverso e allegro dell’attore in realtà nasconde dei seri problemi d’ansia per i quali Vincenzo Salemme è stato a lungo in terapia. L’attore ha affermato di aver imparato a gestire il problema nel corso degli anni, ma questo traguardo è stato raggiunto con grande impegno e costanza.

A parte il successo professionale, il principale obiettivo che l’attore napoletano ha sempre dichiarato di voler perseguire è la felicità: “Non si deve amare per essere felici” ha detto in più di un’occasione. “Al contrario si deve essere felici per poter amare”.