Benedetta Rossi chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Benedetta Rossi chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata della famosa food blogger.

Benedetta Rossi è una delle food blogger più famosa del panorama italiano. Tant’è che oltre che sul web, ha avuto successo sul piccolo schermo con il suo Fatto in casa di Benedetta e anche nell’editoria con i suoi numerosi libri di ricette.

Nome: Benedetta Rossi

Età: 48 anni

Data di nascita: 1972

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: Food Blogger

Luogo di nascita: Porto San Giorgio, Fermo.

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Profilo Social: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube.

Benedetta Rossi vita privata

Benedetta Rossi è una delle foodblogger più amate di tutti i tempi. Viene alla luce nel 1972, a Porto San Giorgio in provincia di Fermo. Fin da subito si appassiona all’arte della cucina grazie a sua mamma e a sua nonna, che le insegnano tutti i trucchi del mestiere. Negli anni 90′, insieme a suo marito Marco, sceglie di aprire un agriturismo e dopo un po’ da vita al suo canale youtube, dove inizialmente sceglie di non inquadrare il suo volto per timidezza, dove condivide con i suoi fedeli sostenitori le ricette che fanno parte della tradizione culinaria nostrana.

L’amore della sua vita, come anticipato, si chiama Marco e i due stanno insieme da oltre 10 anni. La coppia non ha figli, ma aveva Nuvola, che è come se lo fosse, il loro cane. Purtroppo è venuto a mancare di recente.

Benedetta Rossi carriera

Come anticipato, Benedetta fin da subito scopre la passione per la cucina. Nata attraverso le ore passate in compagnia di sua madre e sua nonna. Tant’è che sceglierà di trasformare questa passione in un vero e proprio lavoro grazie anche all’agriturismo La Vergara. Di recente però ha scelto di chiudere quest’attività per dedicarsi completamente alla sua professione in maniera virtuale.

Benedetta ha iniziato la sua carriera sul web pubblicando le prime ricette in cui condivideva i piatti della tradizione ed in poco tempo, in maniera del tutto inaspettata, questa scelta si è rivelata la più giusta che potesse fare in quanto le ha permesso di diventare una delle food blogger più famose di sempre. In poco tempo, infatti, il web non le basta più e Benedetta pubblica i primi libri ed è al timone di un programma tv tutto suo, dove replica le sue amate ricette. Fatto in casa di Benedetta è uno dei programmi di cucina più amati di sempre e non è difficile capirne il motivo visto che grazie alla sua semplicità arriva dritta al cuore del suo fedele pubblico.

Benedetta Rossi al momento sembrerebbe essersi presa una pausa dal web, ma nonostante ciò i suoi social sono attivissimi con le ricette che aveva preparato in precedenza.