Grave lutto per Benedetta Rossi: “Non ti dimenticherò mai”

Grave lutto per Benedetta Rossi: la famosa food blogger dice addio a Nuvola dopo 17 anni di grande e intenso amore. “Non ti dimentichero mai”.

Grave lutto per la famosa food blogger Benedetta Rossi che, con una foto e un lungo messaggio pubblicato sui suoi canali social, ha detto addio a Nuvola, il suo adorato cane che ha vissuto con lei ben 17 anni. Un compagno di vita per Benedetta e il marito Marco che, come scrive la stessa food blogger, sta soffrendo enormemente per la scomparsa di Nuvola. “Non dimenticherò le lacrime di Marco, che ho visto piangere per la prima volta come un bambino”, scrive la food blogger che, sui suoi canali social, condivideva tanti momenti felici che trascorreva con Nuvola.

Benedetta Rossi dice addio a Nuvola: “ Oggi sono tanto triste ma nello stesso tempo Felice di averlo avuto con me per così tanto tempo”

La morte di Nuvola è un dolore enorme per Benedetta Rossi e il marito Marco che stanno ricevendo i messaggi d’affetto e di sostegno dei fans in un momento così difficile. “Nuvola ci ha lasciati. È tutto il giorno che cerco le parole giuste per dirvelo senza rattristarvi, ma non trovo il modo di farlo.

Con voi tutti ho sempre avuto un rapporto speciale e so già che immaginate come possa sentirmi in questo momento”, comincia così il lungo post di Benedetta Rossi che, nelle ultime settimane, dopo essersi staccata un po’ dai social, ha raccontato anche i vari momenti difficili affrontati da Nuvola a causa della sua salute.