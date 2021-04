Awed delude Vera Gemma all’Isola dei Famosi: “Non era triste?”

Awed ha deluso Vera Gemma all’Isola dei Famosi. La figlia d’arte ha scoperto che lo youtuber ha chiesto scusa al resto del cast.

Awed, all’anagrafe Simone Paciello, ha deluso la sua amica Vera Gemma, che si trova in compagnia di Myrea nell’Isola Esperanza, dopo essere stata eliminata per ben due volte consecutive dal pubblico del piccolo schermo. Il motivo?

I due, durante l’inizio di quest’avventura, hanno particolarmente legato e si sono schierati contro gli altri concorrenti. Ciò ha causato l’eliminazione, ma non del tutto, visto che è ancora in gara, di lei, che non appena è venuta a conoscenza, attraverso le parole della Pupa Bionda, che lo youtuber ha chiesto scusa agli altri concorrenti per quanto successo in precedenza, non ha potuto nascondere la delusione provata. Tant’è che ha confidato, senza troppi giri di parole, di non aspettarsi un atteggiamento del genere da parte sua, ribadendo che lei rifarebbe tutto da capo.

Awed ha deluso Vera Gemma all’Isola dei Famosi, ecco le sue parole.

Isola dei Famosi, Vera Gemma delusa da Simone Paciello: “Lo penso”

Vera Gemma, che potrebbe ritrovarsi a vivere quest’avventura insieme al suo fidanzato, ha ammesso che non si aspettava un simile atteggiamento da parte di Simone Paciello, interpretandolo quasi come se lui stesse rinnegando la loro amicizia, visto che nelle settimane trascorse insieme sono apparsi piuttosto affiatati. Tanto da isolarsi un po’ dagli altri naufraghi.

“Non era triste che ero uscita io? Ha chiesto scusa a tutti? Tornando indietro avrei azzerato tutto, non credo abbia sbagliato. Lui si è comportato come si sentiva in quel

momento. Abbiamo fatto delle accuse forti, ma io le penso. Credo ancora che Francesca Lodo non abbia dimostrato di avere una grande personalità. Così come penso che Gilles abbia un atteggiamento di comando e scatti di rabbia che non mi piacciono. Poi ho avuto la necessità di isolarmi un po’ con Awed, ma questo non l’ha danneggiato perché è rimasto. Mi sono presa tutte le responsabilità, anzi sono stata coraggiosa. Forse è meglio far finta di andare d’accordo con tutti così non ti nomina nessuno.

Non capisco Awed di cosa si sia pentito e scusato con gli altri. Soprattutto visto che è

stato minacciato. Io mai avrei chiesto scusa a loro. Avrei detto: ‘ragazzi azzeriamo, ricominciamo dall’inizio‘. Ma pentito di cosa? Gli auguro il meglio però non lo so se ho tutta questa voglia di rivedere un uomo così pentito“.

Due compleanni speciali, nuove discussioni e l’immancabile simpatia di Ilary: tutto questo e molto altro raccolto nel best of della sesta puntata di #Isola! Rivedilo su Mediaset Play🤩https://t.co/vxTP7qVQTX — Mediaset Play (@MediasetPlay) April 2, 2021

Vera ed Awed riusciranno a chiarire quest’incomprensioni, che lo youtuber ignora, e a tornare gli amici di un tempo? Staremo a vedere come si evolverà la situazione tra loro.