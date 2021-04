Anticipazioni Isola dei Famosi: il fidanzato di Vera Gemma nel cast?

Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi svelano di un possibile ingresso da parte del baby fidanzato di Vera Gemma.

Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi, non sono di certo un mistero, vedevano l’ingresso di nuovi concorrenti nel reality show di canale 5. In rete ovviamente non sono mancate le prime indiscrezioni riguardo ai nomi dei personaggi dello spettacolo che potrebbero arrivare presto sull’Isola e il settimanale Oggi, nel nuovo numero in uscita, rivela che presto ad arrivare in Honduras potrebbe essere proprio Jeda, il fidanzato di Vera Gemma.

Il trapper si è subito fatto notare all’interno dello studio, quando Ilary conduceva le due consuete dirette settimanale, in quanto salta subito all’occhio la differenza di età che lo separa dalla sua compagna e non sono di certo mancate le critiche a riguardo. Il settimanale sembra garantire l’arrivo di Jeda sull’Isola ma specifica che non sa se il suo arrivo sarà soltanto per fare una sorpresa alla figlia d’arte o se potrebbe rivelarsi qualcosa di più duraturo, facendo nascere il sospetto che il trapper possa essere stato scelto dalla produzione per diventare uno dei nuovi possibili naufraghi.

Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, è nel cast dell’Isola dei Famosi? Scopriamo insieme che cosa ha rivelato a tal proposito il settimanale.

Jeda, fidanzato di Vera Gemma, approda all’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Il settimanale Oggi ha dato per certo l’arrivo di Jeda all’Isola dei Famosi, insinuando il dubbio che il tutto potrebbe essere non solo una sorpresa organizzata dagli autori per Vera Gemma, che questa sera rischia di abbandonare il programma per la seconda volta, ma che potrebbe restare più del dovuto in Honduras!

“Farà solo una sorpresa alla concorrente o dietro potrebbe esserci dell’altro? Ah saperlo…” è possibile leggere sul settimanale, che insinua quasi il dubbio sull’ingresso di Jeda, che ha destato molta curiosità nel popolo della rete.

La relazione tra i due purtroppo non sembrerebbe essere ben vista dalla famiglia di lui, in quanto i rapporti con sua madre sembrerebbero essere piuttosto freddi. Di tutt’altro parere, invece, è la famiglia di Vera. In quanto sua sorella Giuliana, durante una recente ospitata a Live Non è la d’Urso, ha confidato di essere positivamente colpita dal ragazzo, in quanto lo reputa una persona matura e responsabile.

La voce di Angela come Leader si fa sentire! Non perdetevi l’anticipazione, cosa succederà oggi? Quali sfide dovranno affrontare i nostri naufraghi? #Isola 🏝https://t.co/ILVUpcLIIJ — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 1, 2021

Purtroppo almeno per il momento non sembrano esserci conferme ufficiali, da parte della produzione dell’Isola, in merito all’ingresso di Jeda. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori sviluppi in merito alla vicenda, ma sicuramente il suo eventuale ingresso stravolgerebbe le dinamiche tra i naufraghi.