Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione dopo l’Isola: “Dovevo dargli una scossa”

Andrea Cerioli ha avuto un crollo all’Isola dei Famosi, ma Arianna Cirrincione lo ha invitato a restare attirando le critiche del web.

Andrea Cerioli non è partito con la carica giusta all’inizio della sua avventura all’Isola dei Famosi. Tant’è che durante il corso della diretta ha confidato ad Ilary Blasi di non ritenersi adatto per un format del genere perché troppo duro. Al sentire queste parole è subito intervenuta la sua fidanzata Arianna Cirrincione, i due si sono conosciuti durante l’esperienza a Uomini e Donne, che lo ha spronato a restare e a non abbandonare il programma. In quanto ha ancora tanto da dare.

Le parole dell’ex corteggiatore non hanno fatto impazzire i fan di Andrea, che l’hanno accusata di non comprendere le criticità del suo fidanzato. Arianna Cirrincione dopo l’Isola dei Famosi ci ha tenuto a replicare attraverso le Instagram stories, chiarendo che lei non ha assolutamente forzato nessuno, ma ha soltanto spronato il suo compagno a non arrendersi visto che stava trascorrendo un momento di difficoltà.

Arianna Cirrincione fa una precisazione su Andrea Cerioli all’Isola

Arianna Cirrincione, che ieri ha avuto una dichiarazione d’amore in diretta, ci ha tenuto a chiarire conosce benissimo Andrea Cerioli ed ha compreso di cosa lui avesse bisogno in quel momento. Per questo lo ha spronato a restare ed è certa che lui, a differenza di alcuni suoi fan, ha compreso il senso delle sue parole:

“Sapete che non è da me fare queste cose, ma trovo giusto dire due parole rispetto a quanto accaduto ieri sera. Ringrazio innanzitutto chi con me non manca mai in un messaggio di supporto. Siete speciali e vi ringrazio davvero di cuore, ma ci tenevo anche a dire a chi pensa che io non abbia sostenuto Andrea che non è così assolutamente. Lui è un ragazzo meraviglioso e ha le sue fragilità ed è quanto di più bello si possa trovare in un uomo, ma il mio ruolo è anche quello di dargli una scossa quando serve perché l’Andrea che conosco io è tanto sensibile quanto forte di carattere ed è questo quello che ho provato a trasmettergli ieri. Sono certa che lui abbia perfettamente colto. Non sono sempre le parole sdolcinate a fare la differenza . Non ho bisogno di far di fare sviolinate. Io lo amo più di me stessa e lo sosterrò sempre e comunque. Lui lo sa, quindi ribadisco con forza e coraggio. Io e lui ci siamo capiti“.

Arianna Cirrincione ha fatto una precisazione dopo l’Isola dei Famosi, chiarendo che lei non voleva forzare in alcun modo Andrea Cerioli, ma semplicemente tirare fuori in lui quella forza e grinta che forse ha un po’ messo da parte durante il corso di questi giorni.