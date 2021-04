Jesus Christ Superstar: com’erano e come sono diventati gli attori, foto

Jesus Christ Superstar torna in onda stanotte su Rete 4: ecco com’erano e come sono diventati tutti gli attori protagonisti, foto.

Rete 4 dedica il giorno del Venerdì Santo ai film religiosi. In prima serata andrà in onda il film “Il re dei re” e a seguire, intorno alle 00.45 sarà trasmesso il film “Jesus Christ Superstar” diretto nel 1973 da Norman Jewison, ispirata all’omonimo doppio album pubblicato nel 1970 da Andrew Lloyd Webber.

I protagonisti del film sono dei ragazzi appartenendi ad un gruppo hippie che, nel deserto, mettono in scena alcuni dei momenti della vita di Gesù soffermandosi sull’ingresso nella città di Gerusalemme, la cacciata dei mercanti del Tempio, la Passione, l’ultima cena, la Via Crucis fino alla crocifissione.

Un film che ha ottenuto un grandissimo successo in tutto il mondo, ma come sono diventati gli attori protagonisti? Andiamo a scoprirlo insieme.

Come sono diventati gli attori di Jesus Christ Superstar

Gesù era interpretato da Ted Neeley. Classe 1943, l’attore era di una bellezza imbarazzante. Con i suoi occhi magnetici, i lineamenti perfetti e i capelli lunghi che gli ricadevano sulle spalle, aveva letteralmente incantato tutti. Ecco il confronto tra la foto di ieri e quella di oggi.

Giuda era interpretato da Carl Anderson. Classe 1945, è morto a Los Angeles il 23 febbraio 2004 dopo essersi ammalato di leucemia.

Maria Maddalena era Yvonne Elliman. Classe 1951, suo padre era di origine irlandese, la madre invece giapponese. Nel musical, la sua Maria Maddalena era innamorata di Gesù. Nel film interpreta la ballata I don’t know how to love him.

Ponzio Pilato era interpretato da Barry Dennen. L’attore, classe 1938 è morto nel 2017 dopo essere caduto nella sua residenza di Hollywood Heights. Recitò anche in altri film come “Il violinista sul tetto” e “Shining” di Stanley Kubrick.

Il sommo sacerdote Caifa era interpretato da Bob Bingham. Classe 1946, ha lavorato come attore e cantante e da tempo si è ritirato dal mondo dello spettacolo.

Erode, invece, era interpretato da Josh Mostel. Classe 1946, ha recitato in altri film come Big Daddy – Un papà speciale. La sua ultima apparizione risale al 2020 nella serie “Hunters”.

Pietro, infine, era intepretato da Philip Toubus. Classe 1947, circa dieci anni fa si è ritirato dalle scene. Cliccate qui per vedere come è diventato.