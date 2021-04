Amici 20: una concorrente molto discussa ha partecipato a Miss Mondo

Amici 20 vanta tra i suoi protagonisti, uno dei più discussi tra l’altro, qualcuno che ha preso parte alla gara di bellezza Miss Mondo.

Amici 20, rispetto alle ultime edizioni andate in onda, ha deciso scosso gli animi del pubblico del piccolo schermo, che mai come quest’anno ha deciso di seguirlo con una certa passione. Ovviamente, come ogni edizione degna di nota, non sembrano mancare le polemiche e nemmeno i concorrenti che fanno discutere tra i telespettatori e gli addetti ai lavori che, mai come quest’anno, si sono chiariti per dire la propria opinione in merito alle performance artistiche degli allievi di Maria De Filippi.

Sugli allievi, tra l’altro, forse in maniera inevitabile, non fanno anche altro che uscire retroscena sulla loro vita, professionale e non, a prima del loro ingresso nel talent show di successo di canale 5. E pensate che c’è chi addirittura prima di debuttare sul palco del programma, ha provato a trovare il proprio successo anche nei concorsi di bellezza. In rete, infatti, da qualche ora, sta girando in rete uno scatto che ritrae uno dei protagonisti più discussi di quest’edizione prendere parte a Miss Mondo.

Come prevedibile, lo scatto ha destato una certa curiosità. Anche nel voler comprendere in quale posizione si è classificato il cosiddetto concorrente. Curiosi di conoscere il suo nome?

Rosa Di Grazia di Amici 20 ha partecipato a Miss Mondo – LA FOTO

La concorrente in questione è Rosa di Grazia di Amici 20! La concorrente, prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi, tra l’altro era stata scartata nelle scorse edizione, aveva provato al famoso concorso di bellezza Miss Mondo. Purtroppo però non ci sono molte informazioni in merito alla sua partecipazione alla competizione, ma si esclude che abbia potuto vincere il titolo di più bella del mondo per l’Italia altrimenti il suo nome sarebbe già noto ai più.

La conferma della sua partecipazione all’evento conferma, oggi più che mai, che la concorrente ha un bellissimo aspetto. Tant’è che i giudici del serale non hanno mai fatto mistero di apprezzare anche la sua fisicità oltre che alle sue doti da ballerina. Tanto da far infuriare Alessandra Celentano chi ha accusato i giudici di votarla non per le coreografie che porta in scena ma soltanto a causa dell’ormone che gli scatena.

I vincitori del televoto, la preparazione del guanto di sfida tra Raffaele e Sangiovanni e consigli molto utili per il nuovo musical “Grease”! Avete visto cosa è successo nella puntata di oggi su Italia 1? 👇 Guardate QUI #Amici20 https://t.co/SsTL0WAeYt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 1, 2021

Rosa di Amici sembra più determinata che mai a voler sfondare nel mondo dello spettacolo e chissà che quest’esperienza per lei non possa che rivelarsi un trampolino di lancio come lo è stato per molti suoi colleghi.