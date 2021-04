La camicia oversize torna di gran moda in questa stagione: comodissima, versatile e sexy, può essere utilizzata per creare look estremamente diversi l’uno dall’altro.

La camicia oversize è la classica camicia del papà o del fidanzato, quella che tutte abbiamo indossato almeno una volta nella vita per puro caso e di cui poi ci siamo perdutamente innamorate.

La camicia apparentemente troppo grande per essere indossata può cambiare radicalmente aspetto con l’aggiunta di uno o di più accessori, abbinandola a pantaloni o gonne estremamente diversi tra loro oppure scegliendo di indossarla come un vestito e completarla solo con un paio di stivali alla coscia.

Troppo audace? Niente paura, ci sono tantissime alternative.

5 look diversi con la camicia oversize

Prima di capire come si può abbinare, partiamo dalle caratteristiche di una camicia oversize: la cucitura superiore delle maniche deve arrivare ben oltre la spalla, le maniche si devono poter arrotolare abbondantemente e il bordo inferiore del capo dovrebbe arrivare almeno a metà coscia!

Lo spolverino

È in assoluto il modo più semplice, pratico e versatile per indossare la camicia oversize. Dopo aver creato un outfit piuttosto semplice, formato da pochi pezzi, la camicia andrà indossata sopra come una giacca leggera e lasciata svolazzare alle proprie spalle.

L’ideale, dato il periodo, sarebbe scegliere camicie di colore chiaro, per creare outfit ariosi e adatti alla stagione. Inoltre, un capo chiaro e in un colore neutro si abbina facilmente a qualunque cosa per un look coerente e sempre impeccabile.

Il nodo magico

Per un outfit sportivo e un po’ da maschiaccio basta semplicemente strizzare la camicia con un grosso nodo all’altezza della pancia.

Di certo non è una soluzione raffinata, ma è pratica, super veloce e risolve un sacco di problemi di volume. Inoltre, è casual senza essere banale e può essere realizzato praticamente con qualsiasi tipo di camicia, da quelle più leggere a quelle di tessuto più spesso.

Avete provato a fare il nodo e viene fuori una cosa ingombrante e u po’ messy? No problem, c’è un tutorial per tutto!

L’indecisa

La camicia oversize ha un solo difetto: può ricadere nella drammatica categoria del “sacco di patate”, cioè può annullare completamente le forme del corpo e dare all’outfit un aspetto troppo voluminoso.

Per portare la camicia oversize chiusa senza finire per assomigliare a un cuscino, basta prendere una parte e infilarla nei pantaloni. Non tutta: sarebbe troppo banale! In questo modo si crea una parte più corta davanti e una piccola coda sulla parte posteriore. Super chic, e senza troppo sforzo.

L’aggressiva

Una semplice camicia bianca è troppo noiosa? Sono in molte a pensarla così, ma c’è sempre modo di rendere un outfit più interessante: basta saper scegliere e dosare con gusto le fantasie.

Per esempio, le appassionate di animalier (che è diventato un must da portare anche sulle unghie) potrebbero scegliere di indossare un paio di fuseaux leopardati, zebrati o tigrati da coprire con una camicia discreta per compensare l’aggressività della parte inferiore dell’outfit.

La super sexy

La scelta in merito a cosa indossare sotto una camicia oversize può essere impegnativa: per questo probabilmente ci sono donne che scelgono di non indossar assolutamente nulla oltre a un paio di stivali memorabili.

Si tratta di una buona idea? dipende da una serie di fattori, tra cui la lunghezza della camicia e il tipo di cintura che è stata scelta per far aderire il capo al corpo. Se si sceglie un vero e proprio corsetto insieme agli stivali, forse è il caso di indossare questo outfit un po’ sopra le righe soltanto di sera!

Anche senza corsetto o cintura, ma solo con un paio di alti stivali di pelle nera, la camicia oversize si può trasformare comunque in un outfit aggressivo.